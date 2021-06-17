نصائح هامة لأولياء الأمور بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظات مصر ويمكن الحصول عليها إلكترونيًا، وبالتزامن مع هذا نوجه خلال السطور التالية نصائح للوالدين لتقبل نتيجة الطالب مهما كانت حتى لا يثمر عن هذا نتائج سلبية.

ويقدم الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، عدد من النصائح الهامة للطلاب وذويهم في هذه الفترة المليئة بالتخوفات والقلق.

مراعاة القدرات

يجب على الأم والأب مراعاة القدرات الخاصة بالأبناء، فكل منهما يدرك قدرة ابنه وإمكانياته، لذا لا يجب أن يتحمل فوق طاقاته وقدراته.

عدم لوم الطالب

عدم وقوع اللوم الكامل على الطالب، أو ذكر الناحية المادية في الأمر، فهذه الطريقة كفيلة بمروره بمشاعر اكتئاب وحزن شديد.

عدم التمسك بمجال معين

من الضرورى أن يدرك الأب والأم أن هذه هي حياة الطالب، لذا لا يجب أن يفرض عليه مجال معين للدراسة، سواء من ثانوية عامة، أو مجال صناعي، أو تجارة، هي حياته في النهاية، وله حق اختيار مجال دراسته كما يشاء، مع العلم أنه لا مجال من اتخاذ الآراء والعمل على معرفة الخبرة بالتأكيد منهم.

سن المراهقة

علينا أن ندرك أن الأبناء في هذه المرحلة يكونوا في فترة المراهقة، ومن المعروف أن هذا الأفراد في هذه المرحلة يتصرفون تصرفات قد ينتج عنها المزيد من التعقيدات. لذا على الأهل إدراك ذلك، واحتواء الابن أو الابنة، وطمأنتهم.

الاحتواء

علينا احتواء الطالب مهما كان الأمر، وتشجيعه للمواصلة، وتعويض ذلك في السنوات المقبلة، وتفهم الأمر بشكل منطقي والبعد عن العصبية الزائدة.

الدعم النفسي للطالب

إذا كان الأب أو الأم أحدهم مصاب ببعض الإحباط، لابد من تجاوز هذه الفترة المرتبكة، فلايزال هناك فرصة في المرحلة الثانوية والجامعية.