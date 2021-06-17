الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعاوني الزراعي» تحصل على موافقة شراء محصول الفول من المزارعين

محصول الفول
محصول الفول

أكد المهندس وليد السعدني، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي ورئيس جمعية القطن، إنه حصل على موافقة رسمية لتسويق محصول الفول البلدي، وتم بالفعل شراء 4 آلاف طن، وساهم ذلك في تحسين أسعار الفول البلدي في السوق.

وقال السعدني في تصريح لـ"الدستور"، إن الجمعية أبدت استعدادها لشراء أي كميات موجودة من الفول البلدي  بأسعار تتراوح بين 1400 إلى 1700 جنيه للأردب زنة 155 كيلو. 

وكان الدكتور علاء الدين محمود خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أعلن أن محصول الفول البلدي من أهم المحاصيل التى لا غنى عنها فى البيت المصرى، حيث نعتمد على هذه الوجبة فى الإفطار، وهذه إحدى مسئوليات معهد المحاصيل الحقلية، توفير الأمن الغذائى من المحاصيل المختلفة، والفول المصرى من أجود أنواع الفول فى العالم.

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن فى الثمانينيات كنا نحقق الاكتفاء الذاتى من الفول، ولكن مع الزيادة السكانية الكبيرة أصبحنا لا نحقق الاكتفاء الذاتى، متابعاً أن الأصناف الجيدة فى الفول تنتج 10 أرادب متوسط الفدان، وهى «جيزة 716، جيزة 843، سخا 1، سخا 3، سخا 4، نوبارية 4، نوبارية 5، مصر 3 جيزة3»، وصنف جيزة 716 يسمى بالشبح؛ لأن إنتاجيته تصل إلى 14 إردباً للفدان.

وأوضح خليل، أنه تمت زراعة 120 ألف فدان فول لهذا العام، وهذه المساحة تحقق اكتفاءً بنسبة من 30 إلى 40 %، موضحاً أننا نحتاج زراعة 350 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول، ومن السهل توفير مساحة لزراعتها، عن طريق تطبيق زراعة الأصناف الجديدة من البرسيم التى تنتج ضعف الإنتاج الحالى، حيث إن متوسط عام الجمهورية نحو 29 طناً للفدان، والأصناف الجديدة تصل قدرتها الإنتاجية إلى 60 طناً للفدان، وبالتالى تكون لدينا مساحة كبيرة نستخدمها فى زراعة الفول، موضحاً أن الفول خارج دعم الأسمدة، حيث يتم تقديم دعم الأسمدة للمحاصيل النجيلية مثل القمح والشعير.

التعاوني الزراعى الحصول على موافقة بشراء محصول الفول

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