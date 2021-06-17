مركز تدريب الحاسب الآلي بالشرقية ينفذ ١٨٥ دورة لـ ١١٠٩ متدرب

قال الدكتور ممدوح الشرقاوي مدير مركز علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا، إنه خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢١ م، تم تنفيذ ١٨٥ دورة تدريبية بمجال الحاسب الآلي منهم (٩٧) دورة عامة و(٨٨) دورة خاصة لعدد (١١٠٩) متدرب.

كما تم تنفيذ ٢٣٨٦ جلسة اختبار لمنح الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL وتسليم (٢٧٨) شهادة للمتدربين بعد اجتيازهم الاختبارات اللازمة.

وأشار مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي إلى أنه خلال أشهر أبريل ومايو ويونيه ٢٠٢١، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومركز تدريب علوم الحاسب وتكلنوجيا المعلومات – التابع لديوان عام محافظة الشرقية لاعتماد المركز للتدريب والاختبارات لشهادة أساسيات التحول الرقمي Digital Transformation – و تم دهان (حوائط المركز – مدخل المركز بالبرج وتركيب إنارة به – حوائط المركز من الداخل – الأثاث بداخل المركز– البوابات الحديدية)، تجديد كل من (دورات المياه – حوض البوفيه) – تركيب ستائر معتمة تتناسب مع استخدام الحاسب الآلي - صيانة كهرباء المركز.

وأضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي (تحميل البرامج المطلوبة لشهادة التحول الرقمي) ورفع الذاكرة العشوائية بها إلى (4 جيجابايت) لتتناسب مع البرامج المطلوبة.

كما تم إعادة بناء شبكة داخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمركز وتوصيلها بشبكة الإنترنت لتتناسب مع البرامج المستخدمة في التحول الرقمي، مشيراً إلى أن المركز يُعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.