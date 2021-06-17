الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح مؤسسة تربية البنين لرعاية الأيتام بشبين الكوم ويقرر صرف 20 ألف جنيه دعما ماليا للمؤسسة

محافظ المنوفية يفتتح مؤسسة تربية البنين لرعاية الأيتام بشبين الكوم

افتتاح مؤسسه دار
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه

افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مؤسسة تربية البنين لرعاية الأيتام التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصرى بحى شرق شبين الكوم، ووجه بصرف 20 ألف جنيه دعما ماليا لأبناء المؤسسة وتلبية احتياجاتهم وذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى. 

يأتى هذا فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأيتام  تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. 

جاء ذلك بحضور نائبه الاستاذ محمد موسى والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري ومحمد إبراهيم موسى رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية، والأستاذ إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ورئيس حى شرق شبين الكوم، ومندوب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من أعضاء مجلس النواب. 

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمؤسسة، والمقامة على مساحة 1000 متر، والمكونة من دور أول عبارة عن مبنى إدارى وإستقبال ، والدور الثانى عبارة عن غرف سكنية وعيادة طبيب ، والدور الثالث عبارة عن غرف أنشطة ترفيهية وتنس طاولة وجيم ومكتبة ومسجد ، بالاضافة الى الدور الرابع عبارة عن غرف بها ترابيزات مجهزة بأجهزة كمبيوتر على أحدث مستوى. 

هذا وتفقد المحافظ المؤسسة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسة، مبديا إعجابه بمستوى التجهيزات ومدى توافر الإمكانيات ووسائل الترفية اللازمة ، موجها بضرورة حسن معامله الأطفال وتلبية كافة إحتياجاتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والإجتماعية والنفسية ، كما وجه بتوفير طبيب مشرف بشكل دورى وذلك  لضمان الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء بالمؤسسة.  

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد التي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصرى والجهود المبذولة في تقديم الرعاية الإنسانية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية إنطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين. 

ومن جانبه أعرب المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري عن شكرة وتقديرة لمجهودات محافظ المنوفية فى توفير الدعم المادي والمعنوي من أجل دمج الأيتام بالمجتمع والإحساس بروح الاسرة الواحدة مما يحقق الإستقرار والسلام ويدفع الجميع إلي العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه

افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
افتتاح مؤسسه دار البنين بالمنوفيه
IMG-20210617-WA0025
IMG-20210617-WA0025
IMG-20210617-WA0024
IMG-20210617-WA0024
محافظة المنوفية مؤسسة محمد موسى 20 ألف جنيه اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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