مركز اللغات بآداب سوهاج يستعرض إنجازات العام الماضي

ترأس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة مركز اللغات والترجمة بكلية الآداب، رقم 60 لشهر يونيو الجاري، بحضور الدكتور كريم مصلح عميد الكلية، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور اسماعيل عبد الغني مدير المركز، الدكتورة ليلي هاشم مدير وحدة اللغة الإنجليزية، والمحاسب عفت حلمي مدير الصناديق الخاصة.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة بالمركز بوحداته المختلفة، بالإضافة إلى استعراض ماتم إنجازه خلال العام الماضي من أنشطة، حيث تم عرض إجمالي التقرير الختامي المالي لمركز اللغات والترجمة بوحداته الستة ( الإنجليزية، العربية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية واللغات الشرقية)، وذلك بداية من يوليو ٢٠٢٠ وحتي نهاية يونيو ٢٠٢١م، حيث بلغ إجمالي عدد الدورات ٤٦ دورة لعدد ١٢٣٦ طالب بدخل ٤٤٩.٨٨٥ جنيه، إلى جانب ترجمة ٦١٢ وثيقة باللغة الإنجليزية باجمالى مبلغ ٧٩.٨٧٠ جنيه.

وقالت الدكتورة ليلي هاشم أن الاجتماع تناول مناقشة خطة العمل الجديدة، وعرض عدد من المقترحات التي من شأنها المساهمة في زيادة عدد الدارسين بوحدة اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن المجلس وافق علي مقترح اعتماد صلاحية شهادة اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية الخاصة بمنح درجة الماجستير أو الدكتوراه، بحيث تكون صلاحية الشهادة عامان فقط، سواء التي تم استخراجها من داخل أو خارج المركز، بالإضافة إلى الموافقة علي تعديل محتوي وأسعار دورة وامتحان اللغة الإنجليزية المقدمة بالمركز.

كما تقدمت مديرة الوحدة بمقترح تكوين فريق متطوعين من طلاب الجامعه من مختلف الكليات، ليكونوا سفراء لوحدة اللغة الإنجليزية وهمزة الوصل بين المركز الطلاب، وذلك من خلال تأهيلهم وتدريبهم لغوياََ ومهارياََ داخل المركز، وإعدادهم بشكل مميز ولائق لتسويق خدمات المركز