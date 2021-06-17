الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

نجاح مسلسل «حلم الفضاء» للأطفال

مسلسل حلم الفضاء
مسلسل حلم الفضاء

احتفلت وكالة الفضاء المصرية، بنجاح مسلسل الرسوم المتحركة "حلم الفضاء" الذي انتجته الوكالة وتم عرضه في شهر رمضان الماضي برعاية الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى للوكالة.
حضر الاحتفال الدكتورة وفاء عبدالرشيد المدير التنفيذى لمكاتب التايكو بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، المهندس شادى الشافعى نائب رئيس الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد ونخبة من أبطال المسلسل.
وقال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، في تصريح له اليوم، إن الوكالة أنتجت مسلسل "حلم الفضاء" ضمن خطتها لتوطين تكنولوجيا الفضاء فى مصر العربية، وانطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع الأجيال القادمة على المساهمة الفعالة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أن المسلسل يهدف إلى عرض علوم الفضاء بشكل مبسط، وبيان مدى أهميتها، وأسباب اهتمام مصر والعالم بها، ولم ينفق من أجلها عشرات وربما مئات المليارات، وذلك في إطار المغامرات وتبسيط العلوم من خلال الرسوم المتحركة.
ومن جانبها، أشارت المهندسة إيمان الإمام مدير مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا -التايكو- بوكالة الفضاء المصرية، وصاحبة فكرة المسلسل، إلى أن الوكالة سوف تقوم بإعداد اسطوانات خاصة بالمسلسل بالتعاون مع الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد وذلك لعرضها في الجناح الخاص بالوكالة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.
وأوضحت أنه بالتزامن مع عرض المسلسل نظم مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة مسابقة خاصة بالمسلسل عبر صفحته على الفيسبوك، وخلال الحفل تم تكريم الفائزين فى المسابقة، بالإضافة إلى تكريم أبطال المسلسل.
ومسلسل حلم الفضاء من بطولة الفنانة سوسن بدر والفنان سامى مغاوري، وتتر المسلسل دويتو بين الفنانين مينا عطا ومحمد شاهين، والقصة والسيناريو والحوار لمحمد كمال حسن ومصطفى زايد، وإخراج عمرو عادل.
وتدور أحداث المسلسل في بداية عام 2030، حيث أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن مسابقة كبرى لتدريب وإعداد رواد فضاء من الأطفال ليشاركوا في رحلة استكشاف كوكب المريخ، وعلى مدار الحلقات يدخل أبطالنا فى اختبارات ومغامرات اكتشاف عالم الفضاء الساحر، وتقوم المسابقة على أساس تصفيتهم، ليصل أربعة أطفال فقط إلى المرحلة النهائية ليحققوا حلمهم الكبير بالسفر إلى المريخ.

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