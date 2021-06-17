الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أخصائي نساء وتوليد يقدم نصائح للحوامل للحماية من فيروس كورونا

الحمل
الحمل

تحرص المرأة أثناء فترة الحمل على الاهتمام بصحتها وصحة الجنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحاول جاهدة عدم  نقل العدوى لها ولجنينها.

يقدم الدكتور أحمد عزت، أخصائي أمراض النساء والتوليد، نصائحه للمرأة الحامل في ظل تواجد الفيروس.

قال عزت، يجب على المرأة الحامل ضرورة الالتزام بالكمامة وارتداؤها عند الخروج وعدم التهاون في ذلك بالإضافة إلى اصطحاب زجاجة الكحول والعمل على تطهير اليد بصورة مستمرة قبل ملامسة الفم أو الأنف وعند ملامسة ايا سطح خارجي.

وتابع : ضرورة تطهير المنزل بشكل مستمر من الأسطح  حتى الأرضيات، حتى لا تكون سبب في نقل العدوى بالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعي الخاص بها، من خلال تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامين سي، والمتابعة مع الطبيب المختص .

وأِشار إلى تجنب الاختلاط مع الأشخاص المصابون بالأنفلونزا، والإكثار من شرب المياه والسوائل بصفة عامة، مؤكدًا على ضرورة سؤال الطبيب فيما يخص المكملات الغذائية والفيتامينات الواجب أخذها في حالة الحمل.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تشغيل الخط الساخن الخاص بالوزارة 24 ساعة لاستقبال كافة استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا وغيره من الأمراض على رقم  105 ، واطلاع المواطنين على كافة المعلومات من مصادرها الرسمية.

 كما ناشدت الوزارة  السيدات الحوامل بعدم الخروج من المنازل خلال هذه الفترة «فترة جائحة كورونا» لتعرضها لخطر الإصابة، وفي حال خروجها يجب الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية.

وفي وقت سابق، أوصت وزارة الصحة السيدات الحوامل بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين في حال لمس أي شيء أو سطح للوقاية من خطر الإصابة، كما ترفع الوزارة درجة الاستعدادات الكبرى للتصدي انتشار الفيروس، ورفع الاستعدادات لمواجهه الموجة الثالثة.

صحة الجنين المراة الحامل كيفية الحماية من الفيروس المراة الحامل والحماية من فيروس كورونا فيروس كورونا وحماية المرأة الحامل

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