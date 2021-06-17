الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التضامن»: «العزيمة» بالمنيا أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى الصعيد

عمرو عثمان
عمرو عثمان

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مركز العزيمة بالمنيا يعد أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظات الصعيد، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سريرًا، ويخدم  الكثير من المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية، ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم “خماسي” وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش "تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس النواب عن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين لمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق  بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بمرافقة عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

 وأضاف "عثمان"، أن البرنامج التأهيلي المعتمد بمركز العزيمة  "هو الدمج" من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي" وبرنامج مهارات منع الانتكاسة  كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك إطلاق الصندوق  مبادرة "بداية جديدة" لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين، لافتًا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمركز لأبناء محافظات المنيا وأسيوط والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، وأن 22.4% ممن استفادوا بالخدمات داخل المركز حاصلون على مؤهل جامعي و8.2% مؤهل فوق المتوسط و35.9% ثانوى فنى و5.7% حاصلون على ثانوية عامة و8.2% حاصلون على الإعدادية و11% حاصلون على الابتدائية و8.6 % أميون.

 
 

محافظة المنيا مشروعات وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تمويل مشروعات

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