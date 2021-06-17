الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدا.. مطروح تستقبل أول طائرة «شارتر» من دولة كازاخستان

مطار مرسي مطروح
مطار مرسي مطروح

أنهت إدارة السياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال ثاني طائرات “الشارتر”، وأول طائرة  قادمة من دولة  كازاخستان، وذلك في مطار مرسى مطروح الدولي. 

وقالت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، إن محافظة مطروح ستستقبل، غدا الجمعة، ثاني طائرات “الشارتر” وعلى متنها سياح أجانب من دولة كازاخستان، مؤكدة أن محافظة مطروح أول مرة تستقبل السياحة الكازاخستانية. 

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، يرافقه اللواء أشرف السيد مدير مطار مرسى مطروح الدولي، أول طائرة “شارتر” من دولة رومانيا على متنها 29 أجنبيا.

وتابع محافظ مطروح ومدير مطار مرسى مطروح الدولي، الإجراءات الاحترازية والوقائية بداية من قياس درجات الحرارة وحتى شهادة سلبية تحاليل فيروس كورونا “pcr” وإجراءات الوصول.

وقامت إدارة السياحة والفنادق بديوان عام محافظة مطروح وإدارة مطار مرسى مطروح الدولي بتوزيع الورود والشيكولاتة على الفوج السياحي عقب وصوله، بالإضافة إلى توزيع كتيبات سياحية عن معالم محافظة مطروح بالمدن المختلفه وخاصة اللغة الإنجليزية.

ونظمت إدارة السياحة والمصايف جولات لـ29 سائحا بتفقد الشواطئ التي تتميز بها محافظة مطروح بالإضافة إلي زيارة مدينة سيوة والعلمين، حيث أشاد الوفد الأجنبي بمعالم مرسى مطروح والإجراءات الاحترازية المتخذة للحماية والوقاية من كورونا مؤكدين على استمرار الرحلات من دولة رومانيا.

وعقب إنهاء جولتهم السياحية بمدينة مرسى مطروح والعلمين وسيوة غادر الـ29 أجنبيا من دولة رومانيا، التي استقبلتهم محافظة مطروح، في أول طائرة “شارتر” في 17 مايو 2021.

وأنهى مطار مرسى مطروح الدولي، إجراءات سفر الفوج السياحي، حيث تم التأكد من هويتهم بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لهم كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.  

وقالت أنات بسانو رومانيه الجنسية خلال حديثها لـ"الدستور"، إنها “سعيدة بجولتها السياحية داخل محافظة مطروح”، حيث قامت بزيارة مدينة العلمين ومدينه سيوة واستقبلها أطفال واحة سيوة بالزي الرسمي للمدينة هي وباقي الوفد السياحي خلال زيارتهم للمحافظة.

وأوضحت أنها “استمتعت بالجولة السياحية التي تم تنظيمها داخل مدينة مرسى مطروح”، متابعة: “أتمنى زيارة محافظة مطروح مرة أخرى”.

مطروح كازاخستان طائرة شارتر ادارة السياحة والمصايف مطار مطروح

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