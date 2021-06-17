الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل مبادرة نور حياة في 4 محافظات

قوافل تحيا مصر
قوافل تحيا مصر

ينظم صندوق تحيا مصر قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" على مدار يومين، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين البالغين،  في محافظة دمياط بمركز شباب كفر المياسرة، وأسيوط بمركز شباب بني مر ، وبني سويف بمركز شباب بهبشين، والبحيرة بمركز شباب كوم حمادة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة الواحدة تستقبل 600 مواطنا على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتجري كشف الرمد على المواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة.

 - مليون و 200 ألف مواطن استفادوا من  المبادرة 

وأضاف أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لنحو مليون و200 ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير 205 آلاف نظارة طبية، وصرف العلاج لنحو 90 ألف مريض في 19 محافظة هي، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.
وأوضح "عبد الفتاح" أن المبادرة يتم تقديم خدماتها في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن مبادرة نور حياة إحدى مبادرات محور الرعاية الصحية الذي ينفذ من خلاله الصندوق العديد من الحملات والمبادرات رعاية صحة المصريين، ومن بينها مبادرة يوم جديد لتوفير حضانات الأطفال المبتسرين، ومبادرة كلنا جنبك لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي، ذلك إلى جانب القوافل الطبية الشاملة التي ينفذها الصندوق بالمناطق النائية والحدودية.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة، ومن ناحيتها توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال تسخير تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة. 
يذكر أن الصندوق رصد مليار جنيه لتنفيذ مبادرة نور حياة، و قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في المبادرة باسم 037037- مبادرة نور حياة، في كل البنوك المصرية، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

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