«التضامن» تطلق مبادرة لتنفيذ متعافين موبيليا وأثاث مركز جديد لعلاج الإدمان  

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن، مبادرة تحت عنوان "بإيدينا"، تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان، يتم افتتاحه نهاية العام الجاري بمحافظة قنا.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس النواب عن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين لمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بمرافقة عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وضم وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، النائبة رضوى إسماعيل وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة هيام الطباخ، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رحاب عبد الغنى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمود ترك، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، كما ضم أعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد نجيب، محمد فهمي، أحمد مجدي.

ونجح المتعافين من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان في تصميم كافة أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان، ومن المقرر أن تفتتحه نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق نهاية العام الجاري بمحافظة قنا.

جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد أعلنت عن استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 50 ألفا و576 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 26 مركزا بـ16 محافظة بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح" وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1289 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير" نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41%.