الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسماء الطالبات أوائل الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

طلاب
طلاب

تفوقت الطالبات على الطلاب، في الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، حيث تواجدت 16 طالبة في الأوائل مقابل 4 طلاب، مما يؤكد تفوق الطالبات في الشهادة الإعدادية.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، استقبل اليوم الخميس، طه عجلان وكيل وزارة والتعليم بالمحافظة لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية  بالإسماعيلية 2021 النتيجة النهائية للعام الدراسى الحالى بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثانى لهذا العام.

واعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة إتمام المرحلة مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) لهذا العام ٢٠٢٢/٢٠٢١، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية من هنا.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، أن النسبة العامة للنجاح بلغت على مستوى محافظة الإسماعيلية 83.03٪ بمختلف قطاعاتها.

وقد أشاد "بشارة" بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، متمنيا المزيد من التقدم.

أوائل الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية

وجاء في المركز الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2021، تهاني عمر مقبل سليمان من مدرسة الشهيد العطيفي، ودارين أحمد محمود من مدرسة 54 أكتوبر الرسمية لغات، وبسملة محمد فاروق من مدرسة الطائف الرسمية للغات.

وحصل 18 طالبا وطالبة على المرتبة الثانية، وهم، هيا محمود محمد، وآلاء محمود فارس، وندى أحمد عبد العظيم، ومحمد ناصر، وحنين عبد الفتاح، وكرمينا صفوت، ومنة الله أسامة، ومنة السيد، ومريم ابراهيم، ومنة الله أحمد، ورنا خالد، وسعيد محمد، وعمر محمد، وزينة أسامة، ومحمد أحمد، وحبيبة مجدي،وبسنت إسلام.

وقام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتواصل تليفونيا مع الثلاثة الأوائل لتهنئتهم بالنجاح متمنيا المزيد من التقدم، وأعرب عن سعادته لحصول مركز ومدينة القنطرة شرق على المركز الأول بالشهادة الإعدادية.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات لهذا العام 23183 طالبا وطالبة موزعين على 154 لجنة امتحانية من خلال 8 إدارات تعليمية انهوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، فيما بلغ عدد الناجحين 190064 على مستوى مدارس المحافظة وتوابعها كاملة، فيما بلغ نسبة النجاح بالمكفوفين 62.5%، والصم والبكم بنسبة 85%، والمهني 78.6%.

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