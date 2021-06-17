«الشيطان ضحك عليا».. اعترافات المتحرش بسيدة في ميكروباص الشروق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بالتحرش بإحدى السيدات داخل سيارة أجرة ميكروباص، بدائرة قسم شرطة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم بأنه تواجد بالصدفة داخل الميكروباص محل الواقعة، ولم يدري بنفسه وهو يفعل ما أقدم عليه، قائلا: «الشيطان ضحك عليا ووقعني في الغلط».

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بتضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص كان يجلس بجوارها داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم، وقيامه بالتحرش بها وارتكاب أفعال منافية للآداب، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة تحرش شخص بسيدة داخل سيارة ميكروباص بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتحرش شخص بسيدة كان يجلس بجوارها داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم، وارتكابه لأفعال منافية للآداب.

وتوصلت قوات الأمن إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخص - مقيم بمحافظة الشرقية)، وتمكنت من ضبطه أثناء تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق اخر كشفت النيابة العامة عن تفاصيل التحقيقات الأولية فى واقعة تحرش رجل بصبي فى القطار، موضحة أنها أمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتكليف الشرطة بموالاة البحث لتحديد شخص المجني عليه، وأنه بعرض المتهم على القاضي الجزئي أمر مد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.