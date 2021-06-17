الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يبحث تطوير مجمع «نقاده» الصناعي

أشرف الداودي
أشرف الداودي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمناقشة تطوير مجمع نقاده الصناعي السياحي الثقافي المقام على مساحة 42 فدان، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور وليد بريقع المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده.

وأكد محافظ قنا خلال الاجتماع أن هذا المجمع يعد نقلة اقتصادية في توطين العديد من الصناعات النادرة، ومن أهمها الصناعة القائمة على خيوط الحرير، كما سيمثل طفرة اقتصادية كبيرة في إنتاج العديد من منتجات الحرير والنسيج المختلفة، وكذلك العديد من الصناعات الحرفية الأخرى ذات الطابع السياحي، والتي لها عائد اقتصادي كبير من خلال التصدير لمختلف دول العالم.
يذكر أن هذا المشروع يأتي استكمالا لما بدأته محافظة قنا في إعادة توطين زراعة أشجار التوت لاستخراج خيوط الحرير منذ سنوات مع مؤسسة نداء للتنمية المتكاملة، كما سيشمل هذا المجمع عدة أنشطة ثقافية وسياحية من خلال إنشاء أول متحف تراثي، وأول فندق بيئي، والعديد من الأنشطة الأخرى التي ستجعل محافظة قنا عامة، ومركز نقاده خاصة على الخريطة السياحية الصناعية والثقافية بقوة في الفترة القادمة.

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية لقصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، رافقه  حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتورة سحر عبدالفتاح المشرف العام على  المجموعة المعمارية للقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 
وأشار الداودي خلال زيارته إلي ان القصر يعد طرازًا معماريًا فريدًا في تصميماته وطريقة مبانيه، لافتا إلى أن هناك جهود مبذوله لوضعه علي الخريطة السياحية للمحافظة والاستفادة منه لكونه مزارا سياحيا وأثريا.

وطالب المحافظ مسئولي الآثار بعمل الدعاية اللازمة للأثر والتعريف بقيمتة التاريخية وورفع وعي المواطنين بأهمية القصر وتاريخه، مؤكدا أن القصر يعد تحفة معمارية من طراز أصيل وهو من أهم وأكبر المعالم الأثرية بمركز نجع حمادي. 

عقد قنا مصري متحف الخميس فندق اقتصاد اجتماع مدير

ضربة حرة

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

رسميًا.. طرق معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالدرجات فور ظهورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه