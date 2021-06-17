محافظ قنا يبحث تطوير مجمع «نقاده» الصناعي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمناقشة تطوير مجمع نقاده الصناعي السياحي الثقافي المقام على مساحة 42 فدان، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور وليد بريقع المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده.

وأكد محافظ قنا خلال الاجتماع أن هذا المجمع يعد نقلة اقتصادية في توطين العديد من الصناعات النادرة، ومن أهمها الصناعة القائمة على خيوط الحرير، كما سيمثل طفرة اقتصادية كبيرة في إنتاج العديد من منتجات الحرير والنسيج المختلفة، وكذلك العديد من الصناعات الحرفية الأخرى ذات الطابع السياحي، والتي لها عائد اقتصادي كبير من خلال التصدير لمختلف دول العالم.

يذكر أن هذا المشروع يأتي استكمالا لما بدأته محافظة قنا في إعادة توطين زراعة أشجار التوت لاستخراج خيوط الحرير منذ سنوات مع مؤسسة نداء للتنمية المتكاملة، كما سيشمل هذا المجمع عدة أنشطة ثقافية وسياحية من خلال إنشاء أول متحف تراثي، وأول فندق بيئي، والعديد من الأنشطة الأخرى التي ستجعل محافظة قنا عامة، ومركز نقاده خاصة على الخريطة السياحية الصناعية والثقافية بقوة في الفترة القادمة.

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية لقصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتورة سحر عبدالفتاح المشرف العام على المجموعة المعمارية للقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار الداودي خلال زيارته إلي ان القصر يعد طرازًا معماريًا فريدًا في تصميماته وطريقة مبانيه، لافتا إلى أن هناك جهود مبذوله لوضعه علي الخريطة السياحية للمحافظة والاستفادة منه لكونه مزارا سياحيا وأثريا.

وطالب المحافظ مسئولي الآثار بعمل الدعاية اللازمة للأثر والتعريف بقيمتة التاريخية وورفع وعي المواطنين بأهمية القصر وتاريخه، مؤكدا أن القصر يعد تحفة معمارية من طراز أصيل وهو من أهم وأكبر المعالم الأثرية بمركز نجع حمادي.