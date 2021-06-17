الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

«نصر E70».. أول سيارة كهربائية تصنع في مصر

نصر E70
نصر E70

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس، عن إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة "نصر E70"، التي سيجري إنتاجها بشركة النصر للسيارات لأول مرة منذ سنوات طويلة.

ويأتي صناعة أول سيارة كهربائية في إطار توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بعد توجيهات رئاسية. وتسعى وزارة قطاع الأعمال إلى توطين الصناعة على أن يبلغ نسبة المكون المحلي في السيارة المصرية نصر نحو 58% في المرحلة الأولى، وبحيث ترتفع هذه النسية على مدار سنوات التنفيذ، وتبدأ أسعارها من 290 ألف جنيه، على أن تٌُطرح منها ثلاث فئات، حسب قدرة البطارية ومدي السير.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أيمن حمزة، أن الوزارة على استعداد كامل لتلبية احتياجات الطاقة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، موضحا أن الوزارة لديها شبكات وقدرات كافية لتغذية محطات شحن للسيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية.

 

انفوجراف

وقال حمزة، اليوم الخميس، إن وزارة الكهرباء قامت خلال السنوات السبع الماضية برفع كفاءة الشبكة، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب أي زيادات محتملة في الاستهلاك، مضيفا أن اللجنة الوزارية التي تضم وزارات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والكهرباء والتجارة والصناعة تتولى وضع تصور للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية بمصر.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس الأربعاء، السيارة الكهربائية "نصر E70" المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حددت تعريفة جديدة لشحن السيارات الكهربائية، ويتم عرضها حاليا على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.

وتقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والكهرباء، وقطاع الأعمال، بشأن التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل تشجيع اقتناء هذا النوع من السيارات من قبل المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام هذه السيارات، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، باعتبارها صديقة للبيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وزارة قطاع مصر الكهرباء أول سيارة كهربائية في مصر سيارة كهربائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

محمد الباز يكتب: شفرة 30 يونيو «8».. 100 حكاية من قلب ثورة المصريين على الجماعة الإرهابية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه