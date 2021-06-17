«نصر E70».. أول سيارة كهربائية تصنع في مصر

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس، عن إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة "نصر E70"، التي سيجري إنتاجها بشركة النصر للسيارات لأول مرة منذ سنوات طويلة.

ويأتي صناعة أول سيارة كهربائية في إطار توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بعد توجيهات رئاسية. وتسعى وزارة قطاع الأعمال إلى توطين الصناعة على أن يبلغ نسبة المكون المحلي في السيارة المصرية نصر نحو 58% في المرحلة الأولى، وبحيث ترتفع هذه النسية على مدار سنوات التنفيذ، وتبدأ أسعارها من 290 ألف جنيه، على أن تٌُطرح منها ثلاث فئات، حسب قدرة البطارية ومدي السير.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أيمن حمزة، أن الوزارة على استعداد كامل لتلبية احتياجات الطاقة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، موضحا أن الوزارة لديها شبكات وقدرات كافية لتغذية محطات شحن للسيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية.

انفوجراف

وقال حمزة، اليوم الخميس، إن وزارة الكهرباء قامت خلال السنوات السبع الماضية برفع كفاءة الشبكة، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب أي زيادات محتملة في الاستهلاك، مضيفا أن اللجنة الوزارية التي تضم وزارات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والكهرباء والتجارة والصناعة تتولى وضع تصور للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية بمصر.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس الأربعاء، السيارة الكهربائية "نصر E70" المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حددت تعريفة جديدة لشحن السيارات الكهربائية، ويتم عرضها حاليا على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.

وتقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والكهرباء، وقطاع الأعمال، بشأن التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل تشجيع اقتناء هذا النوع من السيارات من قبل المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام هذه السيارات، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، باعتبارها صديقة للبيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.