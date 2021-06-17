إزالة 206 ألف متر في الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، وتنفذها الإدارة العامة لحماية النيل.

وتبين من التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم أمس إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة ألف متراً بنطاق مركز ومدينة ببا، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 536 حالة تعد على مساحة إجمالية 206 ألف و861متراً مربعاً، منذ انطلاق الحملة حتى صباح اليوم.

وأضاف أحمد إبراهيم أن الموجة تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضى ،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.