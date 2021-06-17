الخميس 17 يونيو 2021
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محافظات

الأولى بالإعدادية في بني سويف: «كنت متفرغة للتركيز فى المذاكرة والمراجعة»

فاطمة هشام ناجي فهمي
فاطمة هشام ناجي فهمي

أعربت فاطمة هشام ناجي فهمي الحاصلة على المركز الأول فى امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة ببني سويف والطالبة بمدرسة السلام بسمسطا عن سعادتها البالغة، وحصولها على العلامة الكاملة والدرجة النهائية 280 درجة.

وأكدت الطالبة فاطمة أنها كانت متفرغة للتركيز في المذاكرة والمراجعة، ولم تلتفت إلى ما أثير من أجواء حول تسرب الامتحانات، وكان هذا هو الدافع القوي لتفوقها، ويرجع تفوقها لوالدها الذي يعمل مأمورا بالضرائب العقارية، ووالدتها، وكل أفراد الأسرة الذين هيأوا لها أجواء من الهدوء، مما أتاح لها التركيز في المذاكرة.

وقال هشام ناجي فهمي والد الطالبة إن نجلتي متفوقة منذ نعومة أظافرها، وتبذل قصارى جهدها لتحقق حلمها بالالتحاق بكلية الطب البشري، وأن دورهم يقتصر على الاختيار الصحيح للمدرسين من ذوى الخبرات لتكملة بقية المواد التي تحتاج فيها نجلتها إلى دروس، فضلا عن تنظيم الوقت والتشجيع الدائم والصلاة والدعاء.

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "صباح اليوم" نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2020 بنسبة بنجاح 76.43% لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 50729 طالباً وطالبة ، حضر منهم 41720  طالباً وطالبة، وحصل 22 طالباً وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12%، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866 طالبا.

وتوجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة ،وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الفعلي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا أمام أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

بني سويف محافظة المركز الأول الشهادة الاعدادية الدكتور محمد هاني غنيم مدرسة السلام

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