رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة الدكتور مبروك سرحان للبيولوجية الجزئية

افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق وحدة الراحل “دكتور مبروك سرحان” للبيولوجيا الجزيئية بالمعمل المركزى كلية الطب البيطرى بالجامعة بمشاركة شركة آرابكوميد، وذلك فى حضور د. غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ود .عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د نصر عبد الوهاب عميد كلية الطب البيطرى ود .أحمد بحيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة وأسرة د. مبروك سرحان ود. مجدى الجعبرى نائباً مجلس إدارة شركة آرابكو ميد.

ووجه الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة الشكر لشركة آرابكو ميد لدورها فى تدعيم البحث العلمى، كما أشاد رئيس الجامعة فى كلمته بدعم الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية للمشروعات التنموية المختلفة بجامعة الزقازيق حيث يتم بناء الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان بتكلفة ومستشفي العاشر من رمضان ومستشفي الطوارئ وكلية طب الاسنان بتكلفه اربعه ونصف مليار جنيه .

وأشار رئيس جامعة الزقازيق، للطفرة الهائلة فى تطور الخدمات الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق والتى تقدم للمواطنين سواء بعمليات زرع الكبد أو العزل لحالات الإصابة بكورونا والتى بلغت 1600 حالة عزل بانفاق علاجى مباشر يتراوح من 20-50 ألف جنيه طبقاً للحالة المرضية تتكلفها الدولة.

وأشار الدكتور نصر عبد الوهاب عن دور شركة آرابكوميد فى التبرع ودعم المعمل المركزى بمبلغ 1260000 مليون ومائتى وستين ألف جنيها لإنشاء وحدة د مبروك سرحان وتجديد البنية التحتية لجزء كبير من المعمل المركزى.

كما تقدم بالشكر للعميد السابق الدكتور عبد العليم فؤاد و الدكتور خليفة الضوى وكيل الكلية السابق لمجهودهما حيث تم البدء فى تطوير المعمل إبان فترة توليهما المسئولية.

وتحدث الدكتور مجدى الجعبرى عن الجانب الإنسانى فى حياة الراحل د. مبروك سرحان، وأشار إلى أنه تخرج فى كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق وقام بتأسيس المكتب العلمى لشركة آرابكوميد فكان القرار بأنه سيتم تخليد اسمه من خلال الوحدة العلمية التى تحمل اسمه تخليدا لذكراه.

وأعرب المقدم أحمد مبروك سرحان عن امتنانه وشكره لجميع القائمين على إنشاء الوحدة البحثية باسم والده الراحل رحمه الله.

وأوضح الدكتور إسلام حامد المدير التنفيذى للمعمل المركزى أن تطوير المعمل وإنشاء وحدة د. مبروك سرحان يأتى متوافقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى البحث العلمى والتى تركز على الإستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى وأن الوحدة ستؤدى إلى مزيد من الارتقاء بجودة البحوث العلمية التى يجريها الباحثون بالمعمل المركزى مما سيساهم فى تحقيق مزيد من التقدم لجامعة الزقازيق فى التصنيفات الدولية للجامعات، كما أن الوحدة تدعم منظومة التعليم والتدريب وخدمة المجتمع.

وقام الدكتور عثمان شعلان و النواب وعميد الكلية ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بافتتاح وحدة د. مبروك سرحان والاستماع إلى الشرح العلمى للأجهزة العلمية، و تحدثت الدكتورة علا عادل عن جهاز Real time PCR ود. أمانى تحدثت عن جهاز ELIZA ود أحمد عرابى عن Inverted microscopec و د محمد فؤاد عن spectrophotometercو جهاز cooling centrifuge ود أحمد عبد الباسط عن Deep freeze -80و Laminar air flow واستخداماته.