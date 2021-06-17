الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لحماية الاستثمارات.. خطة لوقاية بركة غليون من النحر وتغيرات المناخ

حماية الشواطئ
حماية الشواطئ

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، خطة متكاملة لأعمال الحماية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة بكافة شواطئ المدن الساحلية المختلفة بالجمهورية، في إطار الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة. 

تستهدف خطة أعمال الحماية للشواطئ والبحيرات مواجهة التغيرات المناخية، والمساهمة في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير البواغيز لضمان جودة المياه من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر بها.

وتفقد المهندس أشرف السيد، مدير عام التنفيذ والصيانة بوسط الدلتا بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، الخميس، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء أعمال حماية منطقة بركة غليون بالتجاوز على المرحلة الثانية، وذلك للحفاظ على المناطق الاستثمارية والثروة السمكية من خلال إنشاء رؤوس حجرية بأطوال مختلفة وسد بطول أربعة كيلو متر على طول الشاطئ، بالإضافة إلى حماية السواحل المنخفضة حيث تم مراجعة المناسيب وأعمال التسوية والدمك، خاصة أن مياه البحر تتسبب في غرق الأراضي وتصل إلى الطريق الدولى الساحلي أثناء فترة النوات البحرية. 

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، عدة مشروعات كبرى لحماية السواحل المصرية بطول ثلاثة آلاف كيلو متر، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية كما تقوم الهيئة بوضع ومتابعة كافة الاشتراطات اللازمة لحماية الشواطيء وفقاً للقوانين المنظمة وذلك بطول السواحل المصرية.

كما يتم استكمال مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا النيل، يهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية، بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الطبيعية الحادة، من خلال حماية المناطق المنخفضة الحرجة، ووضع خطة متكاملة لإدارة السواحل الشمالية.
 

حماية مخاطر مشروعات المناطق الساحلية الموارد المائية التغيرات المناخية

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