محافظ الغربية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة تطوير بلاستيك مصر

شهد اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إطلاق فعاليات مبادرة تطوير بلاستيك مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحضور النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات.

وأكد "رحمي" على دعم المحافظة الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أن جهود المحافظة في هذه المبادرة تتمثل في 5 محاور أساسية هي: تقديم الدعم الفني، المعنوي والإداري للمبادرة، تدشين المبادرة بديوان عام المحافظة، تشكيل لجنة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذها، دراسة شاملة لمقترح توفير منطقة صناعية لتجميع القطاع الرسمي وغير الرسمي ذلك بالإضافة إلى تكريم جميع الفئات المشاركة في تنفيذ المبادرة فور إنهاء أعمالها على أرض المحافظة.

كما أثنى المحافظ على دور جمعية البدر الظاهر للتنمية المجتمعية والمنوط بها تنفيذ المبادرة تحت رعاية وزارة البيئة كونها ستعمل على بناء قاعدة من الشباب للتوعية والعمل الميداني بالتعاون مع جهاز البيئة بالمحافظة، تدريب الشباب على طرق التوعية بقانون المخلفات الجديد بالتعاون مع جهاز إدارة المخلفات إلى جانب توعية المصانع، بناء قاعدة بيانات للقطاع غير الرسمي للمصانع والعاملين بمنظومة المخلفات، توفيق أوضاع المصانع بالقطاع غير الرسمي مع الدولة، ذلك إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وإنشاء منظومة تسويقية لتنشيط القطاع الصناعي.

وأشار الدكتور إبراهيم بكر رئيس جمعية البدر الظاهر المنفذة للمبادرة برعاية وزارة البيئة، أن وقوع الاختيار على محافظة الغربية لتدشين المبادرة جاء بعد دراسة امتدت على مدار ٦ أشهر أسفرت عن امتهان العديد من الأفراد بالمحافظة بمهنة إعادة تدوير البلاستيك أحادي الاستخدام وعلى رأسها قرية العتوه بقطور والتي اشتهرت بتجميع البلاستيك وإعادة تدويره.

وأضاف الدكتور طارق العربي أن وزارة البيئة حريصة كل الحرص على دعم كافة المبادرات في هذا المجال والتعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية NGOs فيما يخص تعريف المواطنين بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والتي اتخذت بدورها خطوات سريعة ومهدت لاحتواء جميع العاملين في منظومة المخلفات وعدم تهميش دور أي شخص يعمل بها.

وعلى هامش إطلاق المبادرة، ناقش المحافظ ووفد وزارة البيئة آليات عمل منظومة القمامة بالغربية لحين إطلاق منظومة القمامة الجديدة التي ستعمل في كافة المحافظات بدايةً من يناير المقبل، حيث سيتم التعاقد مع شركات خاصة لجمع ونقل القمامة.

يذكر أن وفد وزارة البيئة قد قام اليوم بتفقد مصنعي تدوير القمامة بدفره والمحلة الكبرى إلى جانب الاجتماع مع السادة المختصين بالمحافظة لمناقشة قضايا المخلفات، كما قام الوفد بتسليم حزمة من المستلزمات وأدوات طبية لمستشفى المنشاوي العام بطنطا.

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