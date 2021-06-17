الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

17 يونيو كل عام.. ما الهدف من اليوم العالمي لمكافحة التصحر؟

التصحر
التصحر

تحتفل جميع الدول على مستوى العالم اليوم، باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، حيث يهدف تخصيص هذا اليوم لتعزيز الوعي بالتصحر والجفاف، كونهما من أكبر التحديات البيئية، وتطلق الأمم المتحدة حملة للتوعية كل عام بمخاطر التصحر والجفاف، وذلك في 17 يونيو من كل عام. 

قررت الأمم المتحدة، خلال الجلسة العامة 92 من الدورة التاسعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994، أن يكون 17 يونيو يوما عالميا لمكافحة التصحر والجفاف، وفي كل عام، تتعدد الوسائل والمواضيع لزيادة الوعي العام بمسألتي التصحر والجفاف، من خلال الاحتفال باليوم لمكافحة التصحر والجفاف.

ووفقًا لتعريف الأمم المتحدة، فإن التصحر هو عملية تحول الأرض، التي كانت خصبة في السابق، إلى قاحلة، وعندما يقع التصحر، تصعب زراعة المحاصيل وإطعام الحيوانات أو جمع الطعام.

تتواجد الصحارى عادة في المناخات الجافة، وهناك مفهوم خاطئ للتصحر، يكمن في الاعتقاد أن الصحارى تمتد من مركزها. 

يقع التصحر عند حافة الصحارى أو في 1٪ أي أرض موجودة في المناخات الجافة أو النصف جافة، التي اعتادت أن تدعم نمو الغطاء النباتي.

تشمل الصحارى الشهيرة في العالم:

الصحراء الكبرى في أفريقيا

الصحراء العربية في الشرق الأوسط

صحراء جوبي في آسيا

صحراء باتاغونيا في أمريكا الجنوبية

صحراء فيكتوريا الكبرى في أستراليا

صحراء الحوض العظيم في أمريكا الشمالية

غير أن هذه ليست أكبر صحارى على الأرض.

يعود سبب التصحر إلى استغلال الأرض من قبل الإنسان:

الإفراط في الزراعة

الإفراط في رعي الحيوانات

إزالة الغابات

ممارسات الريّ السيئة في المناطق الجافة

ويعود أيضاً سبب التصحر إلى الجفاف الذي يحدث طبيعياً، كما إلى تغير المناخ، الذي يهدّد بزيادة تواتر حدوث الجفاف وجعل بعض المناخات أكثر جفافاً. وقد تمثل موجات الجفاف مخاطر طبيعية بطيئة التفاقم، ولكنها من الكوارث الطبيعية الأكثر تسبباً للضرر .

 

الامم المتحدة مخاطر طعام جلسة مارس

ضربة حرة

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

رسميًا.. طرق معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالدرجات فور ظهورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه