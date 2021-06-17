الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يلتقى بمدير صندوق تنمية البادية بالأردن

محافظ مطروح يلتقى
محافظ مطروح يلتقى مع مدير صندوق تنمية البادية بالأردن

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع المهندس جمال الفايز مدير صندوق تنمية البادية بالأردن نائباً عن الشريفة ذين الشرف مشرفة الصندوق وذلك في مقر الصندوق. 

ورحب جمال الفايز باللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مثمنا العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر، مشيدا بالتعاون والتكامل بين البلدين فى مجال المراعى. 

واستمع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى دور الصندوق الذى بدا أعماله فى 2006 بهدف تعزيز الجهود الوطنية  لحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وذلك من خلال تنمية المجتماعات المحلية وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واطلع محافظ مطروح على محاور عمل الصندوق التى تتضمن تنمية المجتمعات المحلية والادارة المستدامة للموارد الطبيعية وتطوير الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتطوير القطاعات الاستثمارية والسياحية.

وتعرف محافظ مطروح على مواقع عمل الصندوق فى أربع مواقع تقع فى البادية الشمالية والجنوبية والوسطى، وأكد على أن كافة الأنشطة تتم من خلال التخطيط بالمشاريع مع مشاركة المجتمعات المحلية.

واشاد محافظ مطروح بدور الصندوق مؤكداً أن محافظة مطروح اتخذت خطوات جادة مع انشاء صندوق تنمية المراعى ودعم الثروة الحيوانية من خلال مشروع المراعى مضيفا  انه سيكون هناك تعاون بناء وتبادل للخبرات فى الفترة القادمة. 

وكان التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأربعاء، والوفد المرافق له خلال زيارتهم للأردن، الدكتور نببل مصاروة وزير البيئة، حيث تم بحث إنجازات مشروع الأنظمة السليمة لتنمية المراعي الذي ينفذ في الأردن ومصر، بحضور الدكتور هانى الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. 

وأكد وزير البيئة الأردني على  أهمية اتخاذ قرارات لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية والدولية في قطاع المراعي، وضرورة الدور التشاركي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية والمجتمعات المحلية في البلدين الشقيقين لإدارة قطاع المراعي من أجل تحقيق الأثر الإيجابي لقطاع الثروة الحيوانية.

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