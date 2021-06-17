انطلاق المرحلة الثانية من امتحانات جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن بدء المرحلة الثانية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمختلف الكليات التي تجرى بها الامتحانات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وشدد على ضرورة تواجد اللجان الطبية بالكليات وأستاذ المادة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب.

وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية التربية بالغردقة، حيث يؤدى طلاب كلية التربية بالغردقة الامتحانات وعددهم 602 بالفرقة الثانية وعدد 474 بالفرقة الرابعة، كما تفقد الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالغردقة، حيث أدى الامتحانات عدد 110 بالفرقة الاولى و 50 بالفرقة الثانية.

وفى سياق متصل أجرى الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكليات التربية والتربية النوعية والزراعة والطب البيطري والعلوم و التربية الرياضية و طب الفم والاسنان و الصيدلة.

وأدى الامتحانات طلاب كلية الصيدلة الفرقة الاولى وعددهم 159 طالب وطالبة وعدد 225 بالفرقة الرابعة وبكلية الاعلام عدد 157 بالفرقة الاولى وعدد 90 بالفرقة الثالثة وفى كلية التربية الرياضية عدد 996 بالفرقة الاولى وبكلية التربية عدد 2280 بالفرقة الثانية وعدد 2245 بالفرقة الرابعة وبكلية العلوم عدد 475 بالفرقة الاولى وعدد 341 بالفرقة الثالثة وبكلية الهندسة عدد 249 بالإعدادي وعدد 307 بالفرقة الاولى وبكلية الزراعة عدد 636 بالفرقة الاولى وعدد 485 بالفرقة الثانية وبكلية الطب البيطري عدد 229 بالفرقة الاولى وعدد 180 بالفرقة الثانية وعدد 143 بالفرقة الثالثة وعدد 117 بالفرقة الرابعة وعدد 132 بالفرقة الخامسة وبكلية التربية النوعية عدد 586 بالفرقة الاولى وعدد 611 بالفرقة الثالثة وبكلية العلاج الطبيعي عدد 427 بالفرقة الاولى عدد 201 بالفرقة الرابعة وبكلية حاسبات قنا عدد 176 بالفرقة الاولى وبكلية طب الفم والاسنان عدد 165 بالفرقة الرابعة وعدد 129 بالفرقة الخامسة وبكلية الصيدلة عدد 92 بالفرقة الاولى عام وعدد 62 إكلينيك بالفرقة الاولى وعدد 96 بالفرقة الثالثة إكلينك وعدد 50 بالفرقة الخامسة إكلينك وعدد 52 بالفرقة الثانية فارم وبالمعهد الفنى للتمريض عدد 221 بالفرقة الاولى وعدد 167 بالفرقة الثانية وبالمعهد الفنى الصحي عدد 138 بالفرقة الاولى وعدد 134 بالفرقة الثانية.