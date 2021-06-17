«ديلي ميل»: انتقادات بوتين لأمريكا بعد القمة عكست ما حدث خلف الكواليس

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أسئلة من كل من وسائل الإعلام الحكومية الروسية ووسائل الإعلام الأمريكي، وتحدث باللغة الروسية، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد حوّل العديد من الأسئلة إلى انتقادات للولايات المتحدة ، بما في ذلك المستويات المرتفعة لعنف السلاح في أمريكا، ما يعكس ما حدث خلال القمة المغلقة بين الزعيمين.



وهاجم بوتين الاعلام الأمريكي، قائلا "ليس لديك وقت لفتح فمك وقد قتلت بالرصاص" في إشارة إلى إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة، وتابع "انظر إلى الشوارع الأمريكية الناس يقتلون هناك يمكنك الحصول على رصاصة في الرقبة".



وعندما سئل عن انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا ، قال في المقابل إن الولايات المتحدة لديها "سجون سرية لوكالة المخابرات المركزية، وأضاف "هل هذه هي الطريقة التي تحمي بها حقوق الإنسان؟"

- لم يكن هناك عداء في اللقاء مع بايدن



وقال فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي الذي استمر لمدة ساعة تقريبًا بعد قمتهما، أنه لم يكن هناك عداء في لقائه مع جو بايدن؟

وبخصوص نافالني: "كان هذا الرجل يعلم أنه يخالف قانون روسيا"، و تابع "هو شخص أدين مرتين وتجاهل عن قصد مقتضيات القانون لا توجد سعادة في الحياة، لا يوجد سوى سراب في الأفق ، لذا اعتز بذلك".



واضاف "فيما يتعلق بمسألة من يقتل من ، قام الناس بأعمال شغب ودخلوا الكونجرس في الولايات المتحدة بمطالب سياسية وتم إعلان العديد من الأشخاص كمجرمين وتهديدهم بالسجن لمدة 20 إلى 25 عامًا، واعتقل هؤلاء على الفور بعد تلك الأحداث".



وقال "تحدثتا نفس اللغة، من المؤكد أنه لا يعني أنه يجب علينا النظر في عيون بعضنا البعض، ولكن في الأساس كانت محادثاتنا عملية".



وبدأ بوتين خطابه الصحفي بعد القمة بأنه سيكون مكملاً لبايدن ، قائلاً إن الجانبين عازمان على فهم بعضهما البعض، و قال "لا أعتقد أنه كان هناك أي نوع من العداء"، مشيرا إلى أن "الجانبين حافظا على تصميمهما على التفاهم" ، مضيفا أن المحادثات كانت "بناءة".



لكنه كشف أن نظيره لم يدعوه لزيارة البيت الأبيض، وأن بايدن المشهور بنقل خطبه عن والدته وأبيه ، تحدث عن عائلته أثناء جلوسهم، و قال "لم يدعوني إلى البيت الأبيض ولم يتم توجيه دعوة من هذا النوع، وأعتقد أنه يتعين علينا حقًا أن تكون لدينا الظروف المناسبة قبل أن نصل إلى تلك المرحلة ".

