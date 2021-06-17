الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

نائب بـ«صحة النواب» يطالب بالتوسع في مراكز زراعة الكلى

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، التوسع فى عمليات زراعة الكلى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح فى هذا الصدد، باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي، لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهم، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على تقديم الدعم اللازم لمرضى الفشل الكلوى، فى خطوة تعكس مدى الاهتمام بالمنظومة الصحية بشكل عام.

وشدد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة ترجمة توجيهات وقرارات الرئيس في صورة قرارات على الأرض، خاصة وأن مرض الفشل الكلوي من الأمراض الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين، مما يستوجب التوسع فى عمليات الزراعة التي تعد العلاج الأمثل للمرضى، وهذا بدوره يستوجب خطة من قبل الوزارة، واعتمادات مالية، ودراسة للمراكز الموجود حاليا، ونسب الإصابة، والأماكن التى تشهد ارتفاع فى معدلات الإصابة، حتى يتم توزيع المراكز بناء على قاعدة معلومات دقيقة.

وطالب النائب، بعمل مسح شامل على مستوى الجمهورية يتضمن الأماكن التى تشهد ارتفاعا فى معدل الإصابة، والأسباب التى تؤدى إلى ذلك، وأماكن تقديم العلاج، ومراكز زراعة الكلى، والمستهدف من قبل الوزارة لضمان تحقيق عدالة في توزيع المراكز التى بصدد انشاؤها خلال الفترة المقبلة، حتى يتم التيسير على المواطنين.

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة علاج الأزمة من جذورها والمتمثل فى مياه الشرب، وهذا بدوره يتطلب آلية جديدة خاصة فى القرى التى تشهد ارتفاع ملحوظ فى نسبة الإصابة نتيجة تلوث مياه الشرب، مؤكدا أن حل الأزمة يكمن فى علاج الأسباب وتوفير العلاج اللازم للمرضى، وهذا ما وجه به الرئيس خلال الفترة الأخيرة.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة الدعم اللازم من قبل الدولة للتوسع في عمليات زراعة الكلى باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي، وذلك لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهم، أخذاً في الاعتبار التداعيات الصحية والاقتصادية لهذا المرض، مع إعداد كافة الدراسات اللازمة واتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية للتوسع في مراكز زرع الأعضاء بصفة عامة على مستوى الجمهورية.

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