الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة ألمانية: مقتل شخصين في إطلاق نار ببلدة غرب ألمانيا

حادث المانيا
حادث المانيا

أفادت صحيفة بيلد الألمانية، نقلاً عن الشرطة بمقتل شخصين رجل وامرأة  في وسط بلدة إسبيلكامب شمال غرب ألمانيا، في حادث إطلاق نار.

و قالت الشرطة الألمانية أن شخصا قُتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار ، إلا انها بعد ذلك أكدت مقتل الثاني، و ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إن الوضع يبدو وكأنه عملية هروب لشخص.

وأضافت أن قوات الشرطة الخاصة، تتنشر الآن في مكان الحادث وقالت الشرطة إن الجاني ما زال هاربا، ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن الأعيرة النارية أطلقت في منزل بوسط المدينة، وذكرت تقارير أولية أن شخصا قُتل، وقالت الشرطة في وقت لاحق إن شخصا آخر مات، ولم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

 وتقع إسبيلكامب على بعد حوالي 370 كم غرب العاصمة برلين، في ولاية نوردراين فيستفالن الغربية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألف نسمة.

 وكانت  ألمانيا، قد شهدت  أواخر ديسمبر الماضي حادث إطلاق نار، و قالت الشرطة إن عدة اشخاص أصيبوا في واقعة إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين ونقل الجرحى إلى المستشفى بعد إصابتهم في شجار في منطقة كوريتسبرج، ولا يوجد ما يدل على وجود دوافع سياسية.

وسمع صوت إطلاق انار في ساعة مبكرة من صباح السبت 26 ديسمبر 2020، و الذي وافق اليوم الثاني من يومي عيد الميلاد  حسب التقويم المسيحي للكنائس الغربية.

وقالت الشرطة والادعاء العام إن إطلاق النار وقع في حي برلين كرويتسبيرج بالعاصة الألمانية، وأضافت الشرطة والادعاء العام أن أربعة رجال أصيبوا بجروح خطيرة جراء ذلك.

وعثرت قوات الشرطة على ثلاثة جرحى في المكان الذي يعتقد أنه مسرح الجريمة، بينما قفز جريح رابع في قناة لاندفير القريبة، وأخرجته قوات الشرطة لاحقا منها.

واعتقدت سلطات الادعاء العام أن الأمر يتعلق بحادث عنف ضمن أجواء جماعات الجريمة المنظمة، وفتشت الشرطة الشجيرات المحيطة بضفة القناة وحول محطة موكرنبريكه باستخدام مصابيح كهربائية. 

ونقل المصابون الذين تبلغ أعمارهم بين 30 و39 و42 عاما،  إلى المستشفيات المحيطة لتلقي العلاج، وفقا لما قالته خدمة المعلومات الخاصة بالمستشفيات.

 

المانيا اصابة جروح خطيرة إطلاق نار غرب المانيا

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