«ميثاق الجامعة العربية» تكرم علاء عابد لدوره فى إعلاء قيم حقوق الإنسان

كرم المستشار جابر المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والسفيرة منى جفون، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، النائب علاء، عضو مجلس النواب، تقديرًا لدوره في إعلاء قيم حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي.

وطالب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، بإنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية تجمع وتنسق جهود أمانة الجامعة والإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان.

ودعا عابد في ورقة العمل التي قدمها للمنتدى، إلى تحديث وتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحيث ينسجم مع التطورات العالمية بشأن قضايا حقوق الإنسان، محددًا الأهداف التي يجب أن يقوم عليها التطوير ومنها استحداث آليات جديدة بالميثاق تتعلق بمتابعة وضمان التزام الدول بما جاء بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعديلاته، والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، وبلورة آلية عربية لتقييم حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني من خلال التقييم الذاتي وتقييم مؤسسات حقوق الإنسان النظيرة لها في الدول العربية.

وطالب عابد بضرورة تطوير آليات وأدوات عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق)، وتحويلها إلى المجلس العربي لحقوق الإنسان إسوة بآليات العمل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية تجمع وتنسق جهود أمانة الجامعة والإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان واستحداث منصب المفوض العربي السامي لحقوق الإنسان التابع إلى جامعة الدول العربية، باعتباره صوتًا مستقلاً ذا حجية.

وأكد عابد في كلمته، على ضرورة تقديم تصور متكامل حول تطوير آلية التقارير المُقدمة من الدول العربية إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والاستفادة من الآليات والتجارب الدولية والإقليمية واستحداث وسائل التحقيق وإجراءات التظلم وتقديم الشكاوى على الانتهاكات من قِبل المستفيدين بالحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأنظمة إضافية في إطار منظومة جامعة الدول العربية مثل المقررين الخاصين لدراسة بعض القضايا أو أوضاع حقوق الإنسان في إحدى الدول العربية.

ودعا إلى إنشاء آليات الإنذار المبكر لحماية حقوق الإنسان؛ والتي تسهم في تعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات وتوفير سبل الإنصاف بشأن قضايا حقوق الإنسان والإسراع في الانتهاء من مشروع الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

كما طالب عابد بوضع برامج عمل لمعالجة آثار النزاعات والحروب بهدف حماية السلم الاجتماعي في المنطقة، وتعزيز المساءلة والعدالة، وإجراء الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة للمرحلة الدائمة.

ووصف عابد المنتدى بأنه أحدث الآليات لتفاعل اللجنة مع المهتمين بمجال حقوق الإنسان في الوطن العربي، وبما يساهم في تبادل الخبرات والتجارب بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتكوين منصة عربية فاعلة تجمع بين الأكاديميين والخبراء والممارسين في مجال وقضايا حقوق الإنسان في العالم العربي.

وأكد عابد أن الدول العربية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز وترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان، ويتضح ذلك جليًا من خلال ما تشهده آليات حقوق الإنسان من تطور مستمر، وقال: "على المستوى العربي تم استحداث العديد من الآليات العربية لتكون ضمانة لحماية حقوق المواطن العربي وصون كرامته، مثل المحكمة العربية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الانسان، المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، لتصبح هذه الآليات استكمالاً لمسيرة الاهتمام من الدول العربية بقضايا حقوق الإنسان".

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