الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدراسة تبدأ العام المقبل.. الانتهاء من تقييم كلية الالسن بجامعة الغردقة

كلية الألسن جامعة
كلية الألسن جامعة الغردقة

انتهت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، من زيارتها لتقييم كلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة.

وضمت اللجنة الدكتور جمال عبدالسميع الشاذلي، عضو لجنة قطاع الآداب والعميد دكتور أحمد صلاح، عضو منتدب من الكلية الفنية العسكرية، وعضو الرقابة الإدارية، والدكتور محفوظ عبدالستار، عميد كلية التربية بالغردقة، والدكتور السعدى الغول، المشرف على كليةالألسن، والدكتور اشرف محمود عميد كلية الذكاء الاصطناعي، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعة بالغردقة.

وتفقدت اللجنة، المبنى المخصص للكلية وزيارة المعامل والأقسام الموجودة بالكلية، وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزية الكلية لبدء الدراسة بها المقبل، ومتابعة التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية بالمبنى، والتأكد من تنفيذ ما جاء من ملاحظات في التقرير الذي أعدته اللجنة خلال الزيارة السابقة في شهر يوليو من العام الماضي.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن لجنة التقييم أشادت خلال الزيارة بإمكانيات المبنى وجاهزيته لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل.

و قال رئيس الجامعة، إن الهدف من زيارة لجنة المجلس الأعلى للجامعات هو إعداد تقرير عن مدى الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات المتواجدة بالكلية، تمهيداً لعرض تقرير على المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه القادم للموافقة على إعلان بدء الدراسة للكلية.

الموافقة علي إنشاء جامعة الغردقة

كان قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة.

وأعرب محافظ البحر الأحمر عن سعادته بهذا القرار، لأنه يعد بمثابة تحقيق لحلم أبناء المحافظة الذي انتظروه منذ سنوات عديدة، حيث يوفرذلك مشقة ونفقات السفر التي يتكبدها أبناء المحافظة لاستكمال تعليمهم في الكليات والمعاهد بالمحافظات المجاورة، لافتًا إلى أنه كان هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزير التعليم العالي.

وأكد المحافظ في بيان له، أن الدكتور خالد عبدالغفار كان متحمس لاتخاذ هذا القرار لخدمة أبناء المحافظة، موضحا أنه تم التنسيق مع الوزير بحيث يتم البدء في الدراسة في جامعة الغردقة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

كما حرص المحافظ على توجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعمه الكبير والمستمر في تقديم جميع الخدمات والتيسيرات للمواطنين.

كلية الألسن جامعة الغردقة
كلية الألسن جامعة الغردقة
كلية الألسن جامعة الغردقة
كلية الألسن جامعة الغردقة
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