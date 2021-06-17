الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مزودة بحماية وصراف آلي.. مميزات سيارات البريد المتنقلة

سيارات البريد المتنقلة
سيارات البريد المتنقلة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، إحدى سيارات البريد المصرس المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أركان شهاب أحمد، وزير الاتصالات بالعراق الذى يزور مصر حالياً، والدكتور شريف محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وتتميز سيارات البريد المتنقلة بالآتي:

-تعمل على تقليل التكدس على مكاتب البريد، فهي سيارات متنقلة تقدم جميع خدمات البريد.

-تعتبر مكتب بريد متنقلة، فهي جيل جديد من السيارات المتنقلة.

-من المقرر على نهاية العام وجود 88 سيارة بريد متنقلة في كافة محافظات الجمهورية.

-جميع الوزارات تنسق مع البريد لتوفير جميع الخدمات بشكل مبسط وميسر.

-قللت من الزحام في أزمة كورونا وتدفع بها البريد لصرف المعاشات منعا لإرهاق كبار السن.

-عندما تنقطع الكهرباء، تدفع البريد بهذه السيارات المتنقلة لتأدية الخدمات بدلا من غلق المكاتب وتعطيل مصالح المواطنين.

-في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم ضخ السيارات المتنقلة تيسيرا على العاملين هناك لتقضية مصالحهم.

-يوجد داخل السيارات المتنقلة صراف آلي.

-سيارات البريد المتنقلة مكيفة ومزودة بكاميرات مراقبة للتأمين ومربوطة بشبكة gps.

-يوجد بها خواص لتأمين السيارة.

-تحل هذه العربات المتنقلة أزمات كبيرة من بينها الزحام والطوابير التي تتكدس أمام مكاتب البريد.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمع إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت حول خطة الوزارة للتوسع في منافذ البريد المصري، وذلك من خلال نشر الأكشاك البريدية، وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بماكينة صراف آلي، لاستخدامها في أوقات الذروة لتخفيف الازدحام على مكاتب البريد، لاسيما في أوقات صرف المعاشات، وذلك من اجل الوصول إلى كافة المواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

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