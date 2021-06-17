الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: إعطاء 82.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس بأنه قد تم إعطاء إجمالي 82.8 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.
 

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ 1.86 مليون جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 4 أشهر، لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.


وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 21 أسبوعًا.


وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 6. 17 مليون حالة، بالإضافة إلى 493 ألفًا و693 وفاة، وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و16 أسبوعًا.
 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدول، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

لقاحات كورونا حول العالم

 

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و472 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وروسيا وكندا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان، و تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن معدل الإصابات العالمية بفيروس كورونا انخفض بنسبة 12% الأسبوع الماضي، فيما تراجع معدل الوفيات بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

مضادة لفيروس كورونا كوفيد البرازيل اللقاح

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