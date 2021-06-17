رئيس جامعة المنصورة يتسلم شهادة الأيزو: العمل الجماعي سر التفوق

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتورأحمد سمير المدير التنفيذى لشركة “ISO QAR” المانحة لشهادة “ISO 9001:2015” والحاصلة على الاعتماد البريطاني “UKAS”، بحضور كل من الدكتور سهام جاد الحق مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة والدكتور أسامة عبد الفتاح موسى أمين عام الجامعة.

وسلم الدكتور أحمد سمير، شهادة “ISO 9001:2015” إلى الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، حيث تم منح شهادة “ISO 9001:2015” إلى جامعة المنصورة بعد إجراء المراجعة الخارجية من قبل شركة “ISO QAR” يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، والتى شملت جميع الإدارات بإدارة جامعة المنصورة “29 إدارة” بإجمالي 63 إجراء عمل.

ويأتى ذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وسعى جامعة المنصورة إلى الريادة والتميز العلمي محليًا ودوليًا ومطابقة المواصفات العالمية ضمن الخطة الاستراتيجية ومنها مواصفات ISO 9001:2015 لنظام الإدارة.

وثمن الدكتور أشرف عبد الباسط، جهود جميع العاملين بالجامعة للحصول على شهادة “الأيزو” خلال فترة طويلة من العمل خاصة في ظل جائحة كورونا وهي خطوة هامة للوصول لجامعة معتمدة.

وكرم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ثلاثة طلاب ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية لأمانتهم لعثورهم على مبلغ مالي كبير 18 ألف جنيه وعدد 2 فيزا شخصية داخل محفظة يد خاصة بسيدة فقدتها أثناء تواجدها داخل الجامعة، وتم تسليم محفظة اليد لصاحبتها وما بداخلها والتي تحتوى على المبلغ المالي وكروت الفيزا.

حضر التكريم الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، اللواء محب الغرباوي مدير إدارة أمن الجامعة، وتم تكريم كلا من الطالب: عبد المنعم أسامة الشربيني طالب بالفرقة الثالثة، محمد وائل كمال طالب بالفرقة الثالثة، أحمد عماد مصطفى طالب بالفرقة الثالثة، حيث عثر الطلاب عقب انتهاء امتحانهم بكلية الصيدلة على محفظة يد بداخلها مبلغ مالي كبير وقام الطلاب بتسليم المحفظة وما بداخلها لإدارة أمن الجامعة .

ومن جانبها، بذلت إدارة أمن الجامعة جهودًا كبيرة للبحث والتحري والاستعلام عن صاحبة المحفظة والمبلغ المالي وتم التواصل مع السيدة التي فقدت محفظة يدها لاستلامها.

وأكد رئيس الجامعة خلال التكريم أن هؤلاء الطلاب نموذجا مشرفا يحتذى به لطلاب الجامعة نظرا لأمانتهم وتصرفهم النبيل لسرعة التصرف لتسليم ما وجدوه لإدارة الأمن لمحاولة إرجاع المفقودات لأصحابها.