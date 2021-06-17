تراجع معدل البطالة في هونج كونج لأدنى مستوى خلال عام

تراجع معدل البطالة في هونج كونج لأقل مستوى له خلال عام في مايو، في أحدث علامة على أن المدينة تخرج من ركودها المطول.



وتراجع معدل البطالة خلال الفترة من مارس إلى مايو إلى6 % مقابل 6.4 % في الشهر السابق عليه، وهو أقل مستوى منذ وصل المؤشر إلى 5.9 % في مايو 2020 ، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة التعداد والإحصاء في هونج كونج. وجاء المعدل أقل من نسبة الـ6.2 % التي أفادت بها التوقعات المتفق عليها في استطلاع لخبراء الاقتصاد أجرته وكالة بلومبرج للأنباء.



كما تراجع معدل البطالة لثلاثة أشهر على التوالي الآن، وهي أطول مدة منذ الفترة من نوفمبر 2010 إلى مارس 2011 عندما تراجع المعدل لخمسة أشهر على التوالي.



وتراجع عدد العاطلين عن العمل بواقع نحو 14 ألف و200 ليصل إلى 233 ألفا و300 في مايو عن الشهر السابق عليه، بينما ارتفع عدد إجمالي العاملين لنحو 3.63 مليون، بحسب البيانات. غير أن قوة العمل تراجعت بشكل طفيف بواقع نحو 5800.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء ،اليوم الخميس، أن فترة الحجر الصحي في هونج كونج سيتم تقليصها إلى 7 أيام، طالما اجتاز المسافرون اختبار الأجسام المضادة، مما سيخفف من السياسة المفروضة على الحدود، والتي انتقدها السكان وصناعة المال القوية في المدينة، لأنها واحدة من بين القيود الأكثر صرامة في العالم.



وقال الأشخاص المطلعون على الامر والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن السلطات في هونج كونج تقوم حاليا بإجراء العديد من اختبارات الأجسام المضادة، وهو ما يهدف إلى التأكيد على أن الشخص قد حصل على اللقاح أو تعافى من الاصابة من فيروس كورونا المستجد.

وأضافوا إنه ليس هناك قرار بشأن موعد دخول القرار الجديد حيز التنفيذ، وذلك لأنه يعتمد على الموعد الذي ستكون فيه المرافق الخاصة بإجراء الاختبارات جاهزة.