تخلى عنه أهله.. «التضامن» تنقذ مشردا وتنقله إلى دار رعاية

أعلنت مؤسسة "معانا" لإنقاذ انسان، إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، عن التعامل مع بلاغ بشأن وجود شخص مشرد ملازمٌ الأرصفة والشوارع العامة ولا يجد من يرعاه، حالته الصحية سيئة جداً ويعاني من اضطرابات نفسية حادة وضعف عام، بسبب تخلي أهله عنه رغم محاولاته المستمرة للبقاء معهم.

وأكدت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، منذ قليل، أن فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي تدخل على الفور وتم التعامل مع الشخص ونقله للدار لتلقي الرعاية الصحية، وجاري التعامل والمتابعة من الفريق الطبي والإخصائيين بالمؤسسه لإعادة تأهليه نفسياً ودمجه فى المجتمع مرة أخرى.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسي لدور الرعاية، حيث وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمساهمة فى تطوير 40 مؤسسة كبيرة بمنهجية معينة، لكي تضم هذه الدور فيها كل احتياجات الأطفال، حيث توفر لهم بيئة تنموية تحتوي على أماكن ليس فقط للإقامة، ولكن أيضا للرياضة، والفن و المسرح، وأيضا مكان للتغذية، والكترونيات وتوفير مساحات خضراء بدور الرعاية، بالإضافة إلى أماكن للمشرفين حيث العمل على توفير بيئة داعمة لهم.

وأشارت وزارة التضامن، أنه يتم التعامل مع الحالات التى رفضت الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتوجه للوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية للحصول على كافة الخدمات.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.