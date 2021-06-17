توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 3.9%

توقع معهد كيل للاقتصاد العالمي اليوم الخميس، اكتساب الاقتصاد العالمي للزخم لنمو ما بعد جائحة كورونا، وذلك بعدما رفع توقعاته بالنسبة للنمو.

وتوقع المعهد نمو إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 3.9% هذا العام، مقارنة بتوقعاته في مارس الماضي بنمو الاقتصاد بنسبة 3.7%، ولم يغير المعهد من توقعاته بالنسبة للنمو خلال عام 2022، حيث توقع تحقيق نسبة نمو تبلغ 8ر4%.

وقال الاقتصادي شتفان كوتس في بيان " الاقتصاد الألماني يكتسب زخما".

وقال المعهد إن الاستهلاك الخاص يعد قوة رئيسية للنمو، في الوقت الذي يواجه فيه التعافي في القطاع الصناعي عراقيل بسبب اختناقات في سلاسل الإمداد العالمية رغم كثرة الطلبات.

ولهذا السبب، توقع المعهد انتعاش هذا القطاع بحلول نهاية العام.

وحذر المعهد من ارتفاعات محتملة في الأسعار . وقال رئيس المعهد جابرييل فيلبرماير " علينا أن نعتاد على معدلات تضخم أعلى، حتى مع انتهاء الآثار الخاصة بجائحة كورونا".



وتوقع المعهد أن يبلغ معدل التضخم السنوي للعام الجاري 6ر2%، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن يبلغ 2.3%، وأن يسجل العام المقبل 9ر1%، وهى النسبة التي تعتبر أقل من الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي هو 2 %.

وتعاني ألمانيا من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و718955 حالة بعد تسجيل 1330 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90179 بعد تسجيل 105 حالات وفاة جديدة.

لقاحات كورونا حول العالم

وكشفت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء مليارين و470 مليون جرعة من لقاحات كورونا في 180 دولة، حتى الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش مساء الأربعاء.

ووصل متوسط جرعات اللقاح المعطاة يوميا إلى حوالي 35.7 مليون جرعة. وأفادت البيانات بأنه تم حتى الآن إعطاء 313 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة. وبلغ متوسط الجرعات اليومية في البلاد الأسبوع الماضي 1.17 مليون جرعة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.