«سوجا» يحث اليابانيين على مشاهدة الأولمبياد في منازلهم بسبب كورونا

دعا يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان، اليوم الخميس، مواطنيه على مشاهدة الأولمبياد في منازلهم بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قوله اليوم الخميس إن اليابان سوف تتخذ إجراءات سريعة لمواجهة أي تفاقم جديد للوباء، حيث تستعد البلاد لبدء الألعاب الأولمبية في 23 يوليو.

وإلى جانب طوكيو وأوساكا، قال سوجا إن حالة الطوارئ سوف تنتهي في اليوم نفسه في سبع مقاطعات أخرى.

وقال إن الحكومة سوف تبقى على ما يعرف باسم القيود المركزة في سبع مناطق من بينها العاصمة حتى 11يوليو.

وأشارت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس أن منظمي دورة الألعاب الأولمبية يدرسون السماح بوجود عشرة آلاف مشجع في أماكن إقامة الأولمبياد بطوكيو.

وذكر التقرير أنه يتم التخطيط لاتخاذ القرار في اجتماع، يرجح أن ينعقد يوم الاثنين المقبل، يشارك فيه المنظمون المحليون، والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، واللجنة الأولمبية الدولية.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن الحكومة تنوي عدم السماح ببيع المزيد من التذاكر عن التي بيعت بالفعل للبطولة التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وستكون كل الجماهير من مواطني اليابان، خاصة وان الجماهير الأجنبية غير مسموح لها بالدخول بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب وسط مفهوم نظافة صارم، حيث تعهدت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون المحليون بتنظيم آمن وسط معارضة واسعة النطاق من الرأي العام.

وتظل طوكيو في حالة طوارئ على الأقل حتى يوم الأحد، وتردد أن الحكومة تفكر في وضع طوكيو في حالة شبه طوارئ خلال دورة الألعاب.

وفي سياق متصل، قفزت صادرات اليابان في مايو الماضي بنسبة 49.6% مقارنة بنفس الشهر من 2020، لتسجل أكبر ارتفاع في أكثر من أربعة عقود.

وأظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن هذا النمو يأتي مع انتعاش الصادرات اليابانية من التباطؤ الناجم عن جائحة فيروس كورونا المدفوع بالطلب القوي على السيارات وقطع غيار السيارات.

وارتفعت صادرات السلع إلى 6.26 تريليون ين (57 مليار دولار) في مايو، حيث زادت بأسرع وتيرة منذ تسجيل قفزة قياسية بلغت 51.4% في أبريل 1980، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية في اليابان.

وبعد التوسع في الصادرات بنسبة 16.1% في مارس و38.0% في أبريل الماضيين، نمت الصادرات للشهر الثالث على التوالي في مايو، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض بنسبة 28.3% على أساس سنوي في مايو 2020.