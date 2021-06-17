الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تختتم تدريب قيادات شابة حول صياغة وثائق المشروعات

دورات تدريبية
دورات تدريبية

يعقد قطاع التخطيط بوزارة الري، ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، عدد من الدورات التدريبية فى عدة مجالات، فى إطار رفع قدرات العاملين والقيادات الشابة وتمكينهم من أدوات المعرفة وتولي المناصب القيادية بما يتناسب مع خطط وطموحات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت في قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، فعاليات أولى الحزم التدريبية حول "صياغة وثائق المشروعات وإعداد التقارير الفنية"، والذي يستهدف تدريب المهندسين والإخصائيين المتخصصين على كتابة ومتابعة التقارير الفنية.

حضر ختام الفعاليات المهندسة رباب جابر، مدير عام الموارد المائية، فى إطار أنشطة مشروع النهج القطاعي المتكامل "الچايسا"، والذي يهدف الي رفع قدرات العاملين بجهات الاسناد المختلفة بالوزارة ورفع قدراتهم وتأهيلهم على لتنفيذ كافة الخطط والبرامج والمشروعات. 

 يأتى ذلك فى إطار تطوير العملية التدريبية لتشمل مجالات عديدة وحديثة لتلبية الإحتياجات وتعزيز القدرات لدعم المهارات الرقمية ورفع قدرات العاملين فى ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك القدرة على اتخاذ القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

يأتى ذلك فى إطار تقديم وعقد الدورات التدريبية المتميزة التى يمتلكها قطاع التخطيط، وقطاع التدريب الإقليمي وفروعه بالمحافظات، وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للعاملين بوزارة الموارد المائية والري، وقيامه بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من مختلف الوزارات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وذلك فى ضوء رفع القدرات وخاصة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. 

وزارة تخطيط تنمية شباب وزارة الري المهندسين

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