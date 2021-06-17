الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأولى على الإعدادية بالجيزة: ربنا كلل تعبي بالفرح.. وهذا هو حلمي

فرح
فرح

عبرت فرح عبد الناصر، الأولى علي الشهادة الإعدادية في مدرسة النهضة الرسمية لغات بالجيزة، والحاصلة على ٢٨٠ درجة، عن سعادتها بالنتيجة.

وقالت:"أشعر بالسعادة، وربنا كلل تعبي ومجهودي بالفرح".

أشارت إلى أنها كانت تقسم وقتها بين الدروس والمذاكرة أو مشاهدة الدروس على "اليوتيوب"، مؤكدة أن أسرتها كانت تدعمها، لافتة إلى أن فرحتها فرحتين؛ لأن أن شقيقتها الصغري حصلت على المركز الاول في الشهادة الابتدائية على مستوي محافظة الجيزة أيضًا.

وأكدت أنها تسعي الي دخول مدارس المتفوقين أو الاستكمال في الثانوية العادية ثم الالتحاق بكلية الطب.

وكانت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، قالت إن مشكلة الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية سيتم حله خلال نصف ساعة، مشيرة  إلى ن النتيجة سوف تكون على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة خلال نصف ساعة.
اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح .

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 96.67%  ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالاضافه الى نتيجة القسم المهنى بنسبه نجاح 85.23%  .

ومن جانبه أكد الأستاذ مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنياً دوام النجاح والتفوق لابنائنا الطلاب .

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