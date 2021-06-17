سر انفعال بايدن بعد قمته مع بوتين.. الطقس الحار أم توتر لعدم تحقيق الهدف؟

بعد انتهاء أول قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بدا بايدن غاضبا للغاية، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال الرئيس الأمريكي إنه حذر "بوتين" خلال اللقاء من أن الهجمات الإلكترونية الروسية على البنية التحتية الأمريكية الحيوية ستؤدي الي رد أميركي جاد، كما أخبر نظيره الروسي عن مدى الضرر الذي قد يلحق به هجوم إلكتروني على خط أنابيب نفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد الروسي.



وهدد "بايدن" بالانتقام وأدلى بتعليقه الصريح علنًا، على الرغم من أنه نفى قيامه بأي نوع من التهديد في اجتماعاته مع الرئيس الروسي، أثناء مناقشة هجمات الفدية التي أغلقت خط أنابيب كولونيال وبعض الشركات الأمريكية والمتعددة الجنسيات الأخرى.

- تصريحات مثيرة للجدل



وأكدت الصحيفة البريطانية أن تصريحاته بشأن العواقب التي ستواجهها روسيا خلال مؤتمر صحفي كانت مثيرة للجدل، حيث صرخ أيضًا في مراسلة "سي إن إن "التي سألت بايدن حول سبب ثقته الكبيرة في ان الرئيس الروسي القوي سيغير سلوكه ، بالنظر إلى إنكاره وتاريخه.



وتوجه بايدن إلى المراسلة بعد تخليه عن سترته في يوم حار بشكل غير معتاد ، واتهمها بأنها لا تعرف عملها، وقال بايدن غاضبا "متى قلت أنني واثق من نفسي؟ قلت ما قلته كان إن ما سيغير سلوكهم هو إذا تفاعل العالم معهم وقلل من مكانتهم أنا لست واثقا من أي شيء، أنا فقط أذكر الحقائق".

ويبدو أن انفعال بايدن جاء لعدم تحقيق القمة الأهداف المرجوة وعدم قدرته على الحصول على وعد صريح من نظيره الروسي بوقف الهجمات السيبرانية.



وقالت المراسلة، كايتلان كولينز من "سي إن إن" ، على الهواء "إنني أقوم بعملي فقط، ولم يكن بايدن بحاجة إلى الاعتذار ووصفته بأنه "غير ضروري على الإطلاق" وقالت "إنه لم يكن مضطرًا للاعتذار، رغم أنني أقدر أنه فعل ذلك".



وأكدت الصحيفة ان تصريحات بايدن حول ما قد يحدث للاقتصاد الروسي القائم على النفط جاءت في الوقت الذي نفى فيه تهديده بوتين، بعد وصفه بـ "القاتل" في الماضي، لكنه قال إن الرجلين تحدثا خلال القضية يوم الأربعاء

وفي مؤتمرات صحفية منفصلة ومتعاقبة بعد جلوسهما، أعرب الزعيمان عن رضاهما عن نتيجة اجتماعهما ووصف محادثاتهما بعبارات إيجابية.

وقال بايدن إنه "أخبر الرئيس بوتين أننا بحاجة إلى بعض القواعد الأساسية للطريق التي يمكننا جميعًا الالتزام بها" ، مضيفًا "لقد فعلت ما جئت من أجله".

وقال إنه أعطى الرئيس الروسي قائمة بـ 16 كيانًا محددًا يجب أن يكون "محظورًا على الهجوم ، لفترة ، عبر الإنترنت أو بأي وسيلة أخرى'' ، ولم يذكر العناصر المدرجة في القائمة ، لكنه وصفها بأنها "بنية تحتية حيوية. "

