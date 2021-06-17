«الموعد والتشكيل».. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وأسوان في الدوري

مباراة هامة ينتظرها جماهير نادي الزمالك اليوم الخميس، حيث يواجه الزمالك نادي أسوان، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن اللقاء المرتقب بين الزمالك وأسوان اليوم.

موعد مباراة الزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وأسوان، في السابعة من مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

آخر مباراة بين الفريقين

انتهى آخر لقاء بين الزمالك" وأسوان، بالتعادل السلبى بين الفريقين، في المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري

أما عن ترتيب الفريقين في الدوري، فإن الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، فيما خسر في مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

وبالنسبة لنادي أسوان، يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يقود المباراة تحكيميًا، الحكم محمود بسيوني إدارة مباراة الزمالك وأسوان، على أن يُعاونه مصطفى حسين مساعد أول، ومحمد صلاح عبد الفتاح مساعد ثاني، وأحمد جابر، حكمًا رابعًا، وصبحي العمري حكمًا للفيديو ويساعده محمود ناجي.

رواد السوشيال ميدي"

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تشكيلا لفريق الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، أحمد عيد.

في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: مروان حمدي.