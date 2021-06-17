الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بنسبة نجاح 83.03%

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، اليوم الخميس، طه عجلان وكيل وزارة والتعليم بالمحافظة لإعتماد النتيجة النهائية للعام الدراسى الحالى بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثانى لهذا العام.

واعتمد محافظ الاسماعيلية نتيجة اتمام المرحلة مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية)  لهذا العام ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، أن النسبة العامة للنجاح بلغت على مستوى محافظة الاسماعيلية ٨٣.٠٣٪ بمختلف قطاعاتها.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين للامتحانات للعام الدراسي الجاري ٢٣١٨٣ طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين ١٩٠٠٦٤على مستوى مدارس المحافظة وتوابعها كاملة، فيما بلغ نسبة النجاح بالمكفوفين ٦٢,٥ %، والصم والبكم بنسبة ٨٥%، والمهني ٧٨,٦%.

وفي لفتة إنسانية، قام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتواصل تليفونيا مع الثلاثة الأوائل لتهنئتهم بالنجاح متمنيا المزيد من التقدم، وأعرب عن سعادته لحصول مركز ومدينة القنطرة شرق على المركز الأول بالشهادة الإعدادية.

كما أعلن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة ، المراتب الثلاثة الأولى، والبالغ عددهم ٢٠ طالب وطالبة، والذين حصدوا على المرتبة الأولى بها تهاني عمر مقبل سليمان ، دارين أحمد محمود و بسملة محمد فاروق،  وبالمرتبة الثانية حصدوا عليها الطالبة هيا محمود محمد، و الاء محمود فارس.

كما حصد ١٥ طالب وطالبة على المرتبة الثالثة وهم كلا من ندي أحمد عبد العظيم، ومحمد ناصر، وحنين عبد الفتاح، وكرمينا صفوت، منة الله أسامة، منة السيد، مريم ابراهيم، منة الله أحمد، رنا خالد، سعيد محمد، عمر محمد، زينة أسامة، محمد أحمد، حبيبة مجدي، بسنت إسلام.

وقد أشاد "بشارة" بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، متمنيا المزيد من التقدم.

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