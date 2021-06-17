الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم البحيرة تنهى استعداداتها لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية

امتحانات
امتحانات

انتهت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من مراجعة كافة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١ التى سوف يخوضها طلاب التعليم الفنى بالبحيرة فى 198 لجنة بنطاق 16 ادارة تعليمية  وذلك وسط تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للحماية من تفشى فيروس كورونا.

وصرح  يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن جميع اللجان تم تعقيمها وتطهيرها وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية للمتابعة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى ١٦ ادارة.

كما أكد يوسف الديب وكيل الوزارة أنه تم توفير الاستراحات الخاصة بالسادة أعضاء اللجان القادمين من محافظات مختلفة  وتجهيزها بالإعداد الكافية  و التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لاعمال الامتحانات وتوجيهات اللواء  هشام آمنه محافظ البحيرة فى هذا الشأن مع تكثيف كافة  الجهود لحماية الطلاب والمراقبين ومشرفى الامتحانات من خطر تعرضهم للإصابة  والالتزام  بكثافة اللجان والا تزيد  عن ١٤ طالب داخل كل لجنة  وتعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية قبل وبعد الامتحانات  وتوفير طبيب أو زائرة صحية والتنبيه على التباعد والمسافات البينية الآمنة واستخدام أجهزة الكشف الحرارى بكل لجنة وتوفير الاعداد اللازمة من الكمامات وتوزيعها على الطلاب والتنبيه عليهم بعدم اصطحاب اجهزة الهاتف المحمولة لعدم تحرير محاضر غش لهم ،متمنيا السداد والتوفيق لجميع الطلبة.

وأكد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بالاشتراك مع مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، قد قاموا تطعيم جميع القائمين على عمليات المراقبة والتصحيح، على امتحانات الدبلومات الفنيه والثانوية العامة بالمحافظة، مشير بأن مديرية التربية والتعليم قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا فى جميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية التابعة لدائرة محافظة البحيرة. 

البحيرة وكيل الوزارة وكيل وزارة الصحة التربية والتعليم فيروس كورون الاجراءات والتدابير الاحترازية

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