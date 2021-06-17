«مصر للطيران» تسيّر 63 رحلة غدا

تسير شركة «مصر للطيران»، غداً الجمعة، 63 رحلة جوية بمعدل 48 رحلة دولية إلى: لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لارناكا، أثينا، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت،الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، واشنطن، إربيل، و12 رحلة داخلية إلى: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 5617 راكباً.

شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجةسلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.