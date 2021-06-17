الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان» تتعاقد مع «سي سيك» الصينية لإنشاء أطول برج على البحر المتوسط

خالد عباس
خالد عباس

أعلن خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، توقيع عقد بين الوزارة وشركة «سي سيك» الصينية لإنشاء خمسة أبراج جديدة في منطقة الساحل الشمالي باستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه. 

وأضاف «عباس» في تصريحات صحفية على هامش احتفالية وزارة الإسكان بالانتهاء من أعمال الخرسانة في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أنَّ الأبراج الخمسة الجديدة ستبنى في المنطقة الجنوبية بالساحل الشمالي ومن بينها أعلى برج على البحر المتوسط بارتفاع 250 متراً، على أن تكون الأبراج الأربعة الأخرى بارتفاع 200 متر، وهي عبارة عن أبراج سكنية بها خدمات تجارية وكل ما يلزمها من خدمات.

البرج الأيقونى

في سياق آخر، وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، آخر خرسانات البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة بيده، وهو تقليد تتبعه الشركة الصينية «سي سيك» المنفذة للمشروع.

جاء ذلك تلبية من وزير الإسكان لطلب مُقدِّم حفل الاحتفال بانتهاء الأعمال الخرسانية في البرج الأيقوني، ومن المقرر أن يجري «الجزار» جولة تفقدية بمشروعات العاصمة الإدارية، اليوم، بعد انتهاء الاحتفالية.

وتحتفل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، بالانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج فى إفريقيا، ضمن 20 برجًا تنفذها الشركة الصينية «سي سيك» بالمنطقة المركزية للأعمال.

البرج الأيقوني خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية

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