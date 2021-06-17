«متشوق للتابلت».. الأول على الإعدادية بالجيزة: شكرًا لأسرتي

قال الطالب مروان طارق سامي، الأول على محافظ الجيزة في الشهادة الإعدادية، بمجموع والحاصل ٢٨٠ درجة، إنه يشعر بالسعادة عقب حصوله على هذا المجموع.

وأضاف "سامي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه كان لا يلجأ كثيرا للدروس الخصوصية ويعتمد بشكل أكبر على المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة مثل قناة "مدرستنا" أو القنوات التعليمية التي كان يوجد عليها شرح.

وأشار إلى أنه سيلتحق بالثانوية العامة، وحلمه الأكبر أن يصبح مهندسًا، موجهًا الشكر لكل المعلمين الذين ساندوه، وإلى أسرته.

وذكر أنه يتشوق إلى تجربة نظام التعليم الجديد الخاص بالتابلت في الثانوية العامة.

وكانت قد كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن مشكلة الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الاعدادية سيتم حله خلال نصف ساعة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة أن النتيجة سوف تكون على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة خلال نصف ساعة.

وكان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح .

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 96.67% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالاضافه الى نتيجة القسم المهنى بنسبه نجاح 85.23% .

ومن جانبه أكد الأستاذ مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنياً دوام النجاح والتفوق لابنائنا الطلاب .