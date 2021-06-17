«دعم متواصل».. مصر تُساند لبنان في مختلف الأزمات

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها، بمغادرة سفينة الإمداد المصرية "حلايب" من ميناء الأدبية بالسويس، متجهة إلى ميناء بيروت بدولة لبنان، وذلك أمس الأربعاء.

وتحمل السفينة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر إلى للبنان الشقيق، وتأتي هذه المساعدات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرارًا للدعم المصري المُقدّم للأشقاء اللبنانيين.

وقوف مصر على مسافة واحدة من كل الأطراف

تؤدي مصر دورا قياديا ومهما في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى محورية الاتصالات التي تجريها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، كما تنتهج مصر سياسة الانفتاح حيال مختلف القوى اللبنانية ووقوفها الدائم على مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين، باعتباره مبدأ أساسيًا في السياسة الخارجية المصرية، وذلك وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات عبر موقعها الرسمي.

مساندة لبنان أثناء العدوان الإسرائيلي

ساندت مصر لبنان أثناء العدوان الإسرائيلي عليها عام 2006، حيث أكدت مصر أن سياسة العصا الغليظة لن توفر أمنا ولا سلاما ولا استقرارا لإسرائيل وأن عليها أن تعود للطريق الصحيح، في التفاوض والحوار لتحقيق السلام والأمن المتكافئ للجميع.

دعم ضحايا مرفأ بيروت

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه الكامل للبنان واستعداده التام لتوفير وتسخير كافة إمكانيات الدولة المصرية لمساعدة أهالي لبنان، حيث أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيًا بالرئيس اللبناني العماد ميشال عون للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات؛ حيث أعرب الرئيس عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبًا، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

جسر جوي لمساعدة لبنان عقب حادث مرفأ بيروت

عبر جسر جوي مُحمل بالمواد الإغاثية والأطقم والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدتهم، سخرت مصر إمكاناتها لمساعدة أهالي لبنان لمواجهة تداعيات الحادث الأليم.

كما فتح المستشفى العسكري الميداني المصري في لبنان أبوابه لتقديم الخدمات الطبية العاجلة.