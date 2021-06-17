تحرير 87 محضرًا تموينيًا.. وضبط 6250 كيس ملح مقلد بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

ونفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفى حملات مكبرة بنطاق مراكز المحافظة، وتم ضبط وتحرير :- ٦٢٥٠ كيس ملح مقلد ومجهول المصدر بدمنهور ،وتحرير 11 محضر ضد مخابز بلدية برشيد لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما تم تحرير 25 محضرا تموينيا بإدكو ضد محال وثلاجات تجميد للخضر واللحوم وذلك لعدم إرسال البيان الشهرى لحركة السلع المخزنه بالثلاجة وتم ضبط 21 كجم لحوم وكبد مجمدة فاسدة وذبح خارج المجازر الحكومية، و23 محضر ضد مخابز بلدية ومصانع وثلاجات بالمحمودية لعدم التزامهم بالاشتراطات والشهادات الصحية،و 28 محضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بناحيه ابوحمص وحوش عيسى و أبوالمطامير.

وفى ذات السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة أمس بحملة مكبرة على المخابز البلدية أسفرت على :غلق مخبز بلدى بناحيه ابوحمص لانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23جرام فى الرغيف الواحد،و ضبط عدد 3 مخابز قامو بالتصرف فى عدد 70شيكاره دقيق بلدى.

كما قامت الحملة بتحرير عدد 28 محضر متنوع للمخابز البلديه عبارة عن عدد 17 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وغلق أحدهم تجاوز مقدار العجز 23 جرام فى الرغيف الواحد،و عدد 3 محاضر للتصرف فى كميه من الدقيق قدرها 70شيكاره دقيق بلدى مدعم ببيعها فى السوق السوداء،و تحرير محضر مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه،و تحرير محضر توقف بدون إذن من الجهات المختصة او وجود عذر قهرية ،و تحرير عدد6 محاضر لعدم الاعلان عن اسم المخبز والمدير المسئول ووزن وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت التفتيش.