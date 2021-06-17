الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 87 محضرًا تموينيًا.. وضبط 6250 كيس ملح مقلد بالبحيرة

ملح
ملح

وجه اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

ونفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفى حملات  مكبرة بنطاق مراكز المحافظة، وتم ضبط وتحرير :-  ٦٢٥٠ كيس ملح مقلد ومجهول المصدر بدمنهور ،وتحرير 11 محضر ضد مخابز بلدية برشيد  لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما تم تحرير 25 محضرا تموينيا بإدكو ضد محال وثلاجات تجميد للخضر واللحوم وذلك لعدم إرسال البيان الشهرى لحركة السلع المخزنه بالثلاجة وتم ضبط 21 كجم  لحوم  وكبد مجمدة فاسدة وذبح خارج المجازر الحكومية، و23 محضر ضد مخابز بلدية ومصانع وثلاجات بالمحمودية لعدم التزامهم بالاشتراطات والشهادات الصحية،و 28 محضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بناحيه ابوحمص وحوش عيسى و أبوالمطامير.

وفى ذات السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة أمس  بحملة مكبرة على المخابز البلدية أسفرت على :غلق مخبز بلدى بناحيه ابوحمص لانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23جرام فى الرغيف الواحد،و ضبط عدد 3 مخابز قامو بالتصرف فى عدد 70شيكاره دقيق بلدى.

كما قامت الحملة بتحرير عدد 28 محضر متنوع للمخابز البلديه عبارة عن عدد 17 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وغلق أحدهم تجاوز مقدار العجز 23 جرام فى الرغيف الواحد،و عدد 3 محاضر للتصرف فى كميه من الدقيق قدرها 70شيكاره دقيق بلدى مدعم ببيعها فى السوق السوداء،و تحرير محضر مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه،و تحرير محضر توقف بدون إذن من الجهات المختصة او وجود عذر قهرية ،و تحرير عدد6 محاضر لعدم الاعلان عن اسم المخبز والمدير المسئول ووزن وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت التفتيش.

البحيرة مباحث التموين المواطنين عميد التجارة الداخلية السوق السوداء

ضربة حرة

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

مدبولي يتفقد «مكتب البريد المتنقل»: تجربة فريدة تيسر الحصول على الخدمات

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير الرعاية الصحية الأولية بنسبة نجاح 99%

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

رسميًا.. طرق معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالدرجات فور ظهورها

بلاغ ضد محمد حسين يعقوب: مارس الخطابة بالمخالفة للقانون وتزوج 30 عذراء

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 17-6-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه

سفير فلسطين بالأمم المتحدة يبعث رسائل للمجتمع الدولي حول انتهاكات إسرائيل