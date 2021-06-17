إزالة 25 منزلاً من «مساكن زرزارة» بعد نقل الأسر إلى بديل العشوائيات

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالبحر الأحمر برئاسة هدى المغربي، اليوم الخميس، وعلى مدار يومين من إتمام عملية إزالة 25 منزلا من مساكن منطقة زرزارة التي تم نقل الأهالي منها إلى منطقة بديل العشوائيات «حي الروضة».

وأوضحت رئيس المدينة، نقل الأسر للمساكن الجديدة وتم توفير سيارات من مجلس مدينة سفاجا لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً، إلىمقر اقامتهم الجديد في بديل العشوائيات بحى الروضة.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، أنه تم إزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، عقب تسليمهم المساكنالجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم.

وأشارت المغربي إلى أن الإزالة بمنطقة زرزارة تتسم بالصعوبة نظرا لطبيعة المنطقة الجبيلية والصخرية لذلك تمت اغلبها باستخدام الأدواتاليدوية بالإضافة إلى معدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وتابعت رئيس مدينة سفاجا أن خطة الدولة الحالية هي توفير مساكن تليق بالمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ولاسرهم، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس مدينة سفاجا تتفقد تجهيزات المقر الجديد للتأمين الصحي استعدادا لافتتاحه

تفقدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، امس الاربعاء، مقر الإدارة التعليمية بسفاجا، لمتابعة التجهيزات النهائية تمهيدا لنقل التأمينالصحي بها، تنفيذا لتكليفات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر حيث شدد أثناء زيارته الأخيرة على سرعة نقل المقر.

وأوضحت رئيس المدينة، أن الزيارة تأتى بهدف الوقوف على أعمال التجهيزات النهائية للمقر الحالي، واختيار موقع أكبر لخدمة أهالي المدينةوالطلاب بشكل يليق بهم، فضلًا عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاجوغيرها من الخدمات الصحية.

وأضافت المغربي، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حريص على سرعة نقل المقر في إطار تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بمدينة سفاجا، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة منزل

إزالة منزل

إزالة منزل

إزالة منزل

إزالة منزل

إزالة منزل

إزالة منزل

إزالة منزل