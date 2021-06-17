الخميس 17 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

لبنانيون يرحبون بسفينة المساعدات المصرية: دمتم أهل كرم وعزة

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها، بمغادرة سفينة الإمداد المصرية "حلايب" من ميناء الأدبية بالسويس، متجهة إلى ميناء بيروت بدولة لبنان، وذلك أمس الأربعاء، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية للبنان الشقيق.

وتأتي هذه المساعدات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا للدعم المصري المُقدّم للأشقاء اللبنانيين.

تنوعت ردود أفعال أهالي لبنان فور وصول المساعدات إليهم، حيث قال قدري علي، مواطن لبناني، إن الدعم والمحبة التي تقدمها مصر إلى الشعب اللبناني ليست جديدة على كرم وأخلاق ونبل الشعب المصري والقيادة السياسية، فمصر لم تتخل يوما عن الشعب اللبناني في أي محنة يمر بها في حياته، حيث إن لها تاريخ طويل من الدعم للبنان وشعبها. 

وأضاف "علي" لـ"الدستور"، أن اللبنانيين يحبون الرئيس السيسي بل ويعتبرونه مثلا أعلى وزعيم للدول العربية وليس رئيسا لمصر فحسب، ومحبته ظهرت بأفعال وليس مجرد كلمات متابعًا:"عاش الرئيس السيسي.. الله يسعد قلبه".

فيما قالت مايان ناجي، فتاة لبنانية، إنها استقبلت نبأ المساعدات المصرية للبنان منذ البداية بفرحة شديدة، مشيرة إلى أن مصر هي الشقيقة الكبرى لكافة الدول العربية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يدخل قلوب أهالي لبنان منذ توليه الحكم لحبه الشديد للعرب ووعده بمسانتده لهم طوال الوقت. 

ووجهت "ناجي"، خلال حديثها لـ"الدستور"، رسائل حب وتقدير للقيادة السياسية في مصر، مؤكدة أن اللبنانيين يرسلون الحب والتقدير والشكر لشعب مصر لما يحملونه من مشاعر نبيلة تجاه أشقائهم في لبنان، قائلة:"نحنا شعب واحد.. دمتم أهل كرم وعزة".

فيما قالت ليال العمري، مواطنة لبنانية، إن التاريخ سيظل يذكر موقف مصر المشرف مهما تعاقبت الحكومات، مضيفة: "عاجزون عن شكر القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي ونحنا اللبنانيين سنتذكر مساعدتكم ونضعها في قلوبنا".

وأضافت "العمري" لـ"الدستور"، أن الجيش المصري هو الحصن المنيع لكافة الدول العربية، حيث إنه خير أجناد الأرض، يقف يؤازر جميع الدول العربية بحب شديد وكرم أخلاق لطالما اعتاد الآخرون عليه. 

 

 

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