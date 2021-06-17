الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المشاط» تبحث مع مسؤول أممي مجالات التعاون والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030

رانيا المشاط والسفير
رانيا المشاط والسفير اب بترسون

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير اب بترسون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال زيارته لمصر، لبحث مجالات التعاون المشترك والدور الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم أولويات الدولة التنموية والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030.

و  رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018/2022 بين مصر والأمم المتحدة.

-  صندوق الأمم المتحدة للسكان شريك استراتيجي في تنفيذ السياسات الوطنية

كما أثنت  الوزيرة، على الجهود المبذولة من قبل وكالات وبرامج الأمم المتحدة خلال عام 2020 في دعم خطة الاستجابة الطارئة للحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما الدور الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان باعتباره شريكًا استراتيجيًا للحكومة في تنفيذ السياسات الوطنية لاسيما الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والخطة الوطنية المُنفذة لمكافحة ختان الإناث خلال الفترة من 2014/2018، فضلا عن الدور الذي يقوم به في دعم تنفيذ الرؤية الوطنية للشباب والنشء 2021/2026 التي تم إطلاقها مؤخرًا، ويتم تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام الدولة المصرية بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز الجهود التنموية، مشيرة إلى أن مصر حققت نقلة نوعية على مستوى ملفات تطوير الأسرة المصرية وتمكين المرأة.

- المرأة تحتل موقع الصدارة في خطط التنمية الوطنية  

ولفتت إلى أن المرأة تحتل موقع الصدارة في خطط التنمية الوطنية وأجندة الدولة الإصلاحية وانعكاس ذلك على الأسرة المصرية بشكل كامل، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة تصدر ورقة سياسات خاصة بالمرأة ضمن جهود الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا والتي تضمنت 21 إجراءًا، وقد أشاد تقرير البنك الدولي «المرأة والأعمال والقانون 2021»، بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة لحماية صحة المرأة.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي بالاستراتيجية القُطرية الجديدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 2023/2027، والتي من المقرر أن تُعزز فرص التعاون ومجالات الشراكة مع الجهات الوطنية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الجهود التنموية في مصر.

وتطرقت إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لدفع جهود الدولة التنموية وشراكاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.

من ناحيته أشاد السفير اب بترسون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العمل المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، مبديًا تطلعه لمزيد من الشراكات بين الحكومة المصرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم رؤيتها التنموية.

تأسس صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 1969 ويعمل على تعزيز السياسات التي تدعم الحفاظ على صحة النساء والشباب بين 10-24 عامًا والاستثمار في فئة الشباب، لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وقدرتهم على المساهمة في التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

المشاط مساعد الأمين العام للأمم المتحدة التعاون المشترك مصر وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط

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