مكتبة الإسكندرية تناقش ديوان «سيرة بني آدم» في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة ديوان "سيرة بني آدم" للشاعر أحمد خطاب، وذلك يوم الأحد الموافق 20 يونيو في تمام السادسة مساءً في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تُدير اللقاء الروائية زينب محمد، ويناقش الديوان الدكتور شوكت المصري وأيمن مسعود.

ويدور الديوان حول مراحل وجود الإنسان على الأرض منذ بدء الخليقة إلى نهاية العالم، والصراعات التي يواجهها ما بين الخير والشر، وفي هذا الصدد يطرح الديوان العديد من التساؤلات، ويترك المجال للقارئ للتخيل والتفكير.

يُذكر أن الشاعر أحمد خطاب هو شاعر مصري من مواليد محافظة الجيزة، وحاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة حلوان، وصدر له ديوان "عنقود حياة" عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة عام 2012، وديوان "سيمفونيات" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2016، وديوان "وكانت وحدها الجمهور" عن دار عابر 2018، أما ديوان "سيرة بني آدم" فهو الديوان الرابع، وصدر عام 2021.

تأتي الندوة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة.

•فنون الزجاج بين الأصالة والحداثة

وتنظم مكتبة الإسكندرية اليوم، ندوة بعنوان "فنون الزجاج بين الأصالة والحداثة"، في تمام الثالثة عصرًا بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

وتركز الندوة على التعريف بتاريخ الزجاج وخصائصه ومراحل صناعته، وكذلك التعريف بفنونه واستخداماته عبر العصور، مع التركيز على العصر الحديث. وتتناول الندوة بالشرح والتوضيح طريقة مبتكرة لتعشيق الزجاج من خلال التعرف على التفاصيل الدقيقة وطريقة التقطيع والأدوات المستخدمة.

وتقام ورشة عمل مصاحبة للندوة حول استخدام فنون الزجاج المختلفة في الديكورات المنزلية من الناحية الجمالية والفنية، مع التطبيق على مشغولات تصلح لديكور المنزل.

وتحاضر في الندوة الأستاذة جيهان أيوب؛ مدربة الأثاث والديكوباج المحترفة، وعضو غرفة صناعة الحرف اليدوية، وكذلك الأستاذة نرمين عبد العليم؛ مهندسة الديكور والفنانة التشكيلية والمحاضرة بكلية الفنون الجميلة بحلوان.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالاستخدامات اليومية للزجاج، كونه من أكثر المواد المستعملة في المنازل لسهولة صناعته وشفافيته، كما أنه يعطي لمسة جمالية للعناصر القريبة منه، هذا بالإضافة إلى اعتباره مادة صديقة للبيئة، وبالتالي يمكن تدويره بسهولة وإعادة استخدامه من جديد.